Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo

Las obras de 22 apartamentos turísticos proyectados en los números 25 y 26 de calle Torre de San Telmo, a cargo de la constructora Comoli, han unido a las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo, que han presentado un escrito conjunto de denuncia al Ayuntamiento.

Los colectivos vecinales, que recuerdan que el PERI de la zona proponía «la mínima intervención posible que permita la conservación del ambiente y edificación existente», critican que las obras han eliminado «una arboleda de gran antigüedad».

El escrito denuncia que las obras, en unos terrenos «con estructuras de yesos», en los que, según estudios de la Gerencia de Urbanismo, existen «riesgos de desplazamientos y/o resbalamientos de bloques», están provocando «hundimientos y grietas» a viviendas colindantes.

Los vecinos critican el riesgo de desprendimientos del cerro, unas antiguas canteras. / La Opinión

El escrito también denuncia que «se ha afectado gravemente una estructura de muro de contención del monte, requiriendo su apuntalamiento provisional».

Además, informan de que el tránsito de camiones «de gran tonelaje cargados de piedras, ha destrozado en numerosos puntos el pavimento y arquetas de la calle».

El documento también recoge la queja de que «se han afectado y cerrado cuevas que pudieran tener un importante valor arqueológico», y recuerda que en el entorno hay documentados restos de un poblado de la Edad del Cobre, «que exigen una cuidadosa vigilancia (...) especialmente si, como es el caso, se pretenden construir dos plantas bajo rasante».

Las dos asociaciones de vecinos reclaman al Ayuntamiento información sobre el aval o medidas «para garantizar la reparación de daños», así como de «la peritación sobre los árboles destruidos» y la posible sanción; además de solicitar las medidas «para corregir este daño ecológico».

Los vecinos también piden al Consistorio información sobre las medidas «para garantizar la estabilidad del monte y la reparación de los muros de contención dañados», así como una inspección arqueológica a la zona.

Imagen de la arboleda antes de las obras. / Google Earth

Las dos asociaciones de vecinos demandan por último que no se concedan «más plazos de ejecución a la obra -cuenta con un segundo plazo que debe finalizar en febrero de 2026- y se anule, dadas «las molestias que las unidades turísticas causan al vecindario y el colapso de un vial de acceso completamente insuficiente».

Por último, solicitan al Ayuntamiento que revise el planeamiento, «para adecuarlo a un uso más respetuoso con la realidad» del entorno y «la necesidad de sosiego de los vecinos».

Ambulancias y bomberos

Por otro lado, varias vecinas contactadas por La Opinión consideran inexplicable la autorización municipal de 22 apartamentos turísticos con dos plantas de aparcamiento subterráneos, en este emplazamiento: el final de una estrecha calle sin salida en la que no caben dos coches.

Las vecinas critican la presión turística en un barrio hasta ahora tranquilo, los problemas de ruido que causarán los apartamentos y recalcaron el riesgo de derrumbes de las obras, en un cerro, el de San Telmo, que sirvió de cantera para las obras del Puerto a final del XIX, así como la imposibilidad de que puedan entrar ambulancias y bomberos por una calle tan estrecha. «Esto es un disparate», resume Paqui, una de las vecinas.

Uno de los árboles talados en la parcela de la calle Torre de San Telmo. / La Opinión

Respuesta de la promotora

Fuentes de la promotora manifestaron ayer a La Opinión que se trata del proyecto de un «apartotel» y que lamentaban las molestias causadas a los vecinos. Además, subrayaron que se estaban tomando «todas las medidas de seguridad para molestar lo menos posible y proteger al máximo el arbolado».

Con respecto a los árboles indicaron que había permiso para eliminar ejemplares, con el pago del correspondiente aval al Ayuntamiento. También indicaron que habían «parcheado la calle» en varias ocasiones, para eliminar la huella del paso de los camiones, y negaron que las obras hayan causado problemas en las casas colindantes.

Las mismas fuentes detallaron que ahora mismo se están instalando «micropilotes» de 40 metros de profundidad para «hacer de barrera» y sujetar el monte antes de la obra de edificación.

Las obras, añadieron, cuentan con la supervisión permanente de dos técnicos y con la autorización pertinente.

Respuesta del Ayuntamiento de Málaga

Tras dos semanas de espera, fuentes de la Gerencia de Urbanismo señalaron a este diario que no tenían constancia de queja vecinal alguna.

Por su parte el Área de Sostenibilidad Medioambiental informó de que se recibió una denuncia de la Policía Local «por supuesta eliminación de varios árboles».

Se trata de una obra que tiene garantía para tres árboles: dos pinos y un ciprés, «y luego hay cuatro secos que se podrían eliminar; se revisará la orden si se ha infringido la ordenanza», indicaron estas fuentes.