Vecinos piden en una moción más transparencia sobre los trabajos en Gibralfaro y la ejecución del Plan Especial

Iniciativa ciudadana para que todos los partidos en el Ayuntamiento respalden una moción sobre el Monte Gibralfaro.

Miembros de la plataforma ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro, que el año que viene cumple 20 años, y vecinos particulares se han unido para promover una moción institucional en el pleno municipal, en la que piden más información y transparencia sobre los trabajos en el monte, así como la creación de un comité de seguimiento sobre el plan especial de esta histórica zona verde.

Como explica a La Opinión Laura Moniche, una veterana de la plataforma ciudadana, "ya contamos con el apoyo verbal de Con Málaga, Vox y el PSOE, y nos falta la respuesta del PP, que ya tiene la propuesta de moción". La iniciativa de los vecinos, explicó, es que pudiera salir adelante en el pleno de este mes o si la agenda no lo permite, "en el pleno de enero".

En concreto, la moción institucional se hace eco de la "inquietud" vecinal por las últimas talas, aunque respondan "a criterios técnicos y planificación forestal", ante la eliminación de acebuches, algarrobos, eucaliptos y pinos.

También recuerda que el Ayuntamiento, en los últimos años, ha recibido desde 2017 varios escritos y recogidas de firmas, reclamando información y la ejecución del Plan Especial de Gibralfaro, que fue aprobado en 2018.

Una representación vecinal ha entregado en el Ayuntamiento, este viernes, la propuesta de moción institucional sobre Gibralfaro; con Laura Moniche, la primera por la izquierda, con el lema 'Gibralfaro siempre verde'. / La Opinión

Los cuatro puntos de la moción ciudadana

Por este motivo, los ciudadanos piden en la moción, en primer lugar, facilitar "información pública y actualizada" del grado de ejecución del Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, incluidas las actuaciones "realizadas, pendientes y previstas".

En segundo lugar, que se pongan "a disposición pública", los informes técnicos que fundamentan las actuaciones, incluidas la "justificación técnica de las talas y clareos" y los programas de "reposición, reforestación o medidas compensatorias".

El tercer punto de la moción pide "reafirmar el compromiso de los grupos municipales" para actualizar, reactivar y desarrollar el Plan Especial.

El último punto de esta propuesta ciudadana propone la creación de una comisión de seguimiento que, además de representantes de los grupos municipales, técnicos y expertos independientes, incluya a "asociaciones vecinales, ecologistas y agentes sociales".