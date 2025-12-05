Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP critica que Montero valore los casos de acoso sexual en el PSOE como "mera espectadora"

Los populares critican el silencio "clamoroso" de los socialistas por la denuncia de Torremolinos y exigen a la líder andaluza que la valore como “la mujer que más manda en el PSOE” y no como "mera espectadora"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, este viernes en la sede de su partido.

Cristóbal G. Montilla

Málaga

La tormenta desatada por el presunto caso de acoso sexual que implica al líder del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro, sigue planeando por los dimes y diretes del ruedo político. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, "valore las denuncias reiteradas de acoso sexual en el seno de su partido como mera espectadora y no como la mujer que más manda en el PSOE”.

“No conocía estos casos por el telediario o por las redes sociales; los conocía, y así lo confirmó, por parte de los órganos competentes de su partido, por lo que debería haber sido parte proactiva en la defensa de sus compañeras”, ha subrayado.

Además, Navarro sostuvo, en alusión al caso de Torremolinos, que "callarse y tapar durante más de cinco meses una denuncia reiterada por acoso sexual les hace cómplices". "Con su silencio clamoroso, el PSOE y Montero también se han pronunciado y se han posicionado en contra de las mujeres, de la libertad y de la igualdad que promulga nuestra Constitución", agregó.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero atiende a los medios de comunicación en Málaga.

"No defienden a las mujeres"

Durante una actividad sobre el Día de la Constitución que ha celebrado la formación de centro derecha en su sede provincial, Patricia Navarro ha denunciado que “Pedro Sánchez está llevando el manoseo y la degradación de su partido a las instituciones”, lamentando que los socialistas “no son capaces de defender a las mujeres ni siquiera dentro de sus filas”.

A su vez, la dirigente popular ha trasladado el apoyo de su formación a "las mujeres socialistas que han sido víctimas de acoso y abusos" y las ha llamado a “rebelarse contra ese PSOE de Sánchez que está cada vez más lejos de la Constitución, de la igualdad, de la libertad y de la democracia”.

