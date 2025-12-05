PSOE y Con Málaga exigen paralizar la reordenación del tráfico de la rotonda de la Comisaría: "Será una ratonera"

PSOE y Con Málaga han escenificado este viernes su fuerte oposición al proyecto de reordenación del tráfico que el Ayuntamiento de Málaga pretende implantar en la plaza Manuel Azaña, en el entorno de la Comisaría de la Policía Nacional, en la Cruz del Humilladero. El área de Movilidad trabaja en un plan para modificar la circulación en esta amplia glorieta, afectada y congestionada de forma habitual, que incluye el traslado de dos paradas de autobuses de la EMT ubicadas en la avenida Blas Infante, en la salida de la ciudad, hasta la avenida de Andalucía, con el objetivo de solventar los problemas de movilidad que se producen durante las maniobras de los autobuses cuando recogen y sueltan pasajeros en un punto. Los partidos de la oposición exigen la paralización inmediata de esta propuesta que, según denuncian, se pretende hacer de manera unilateral, sin contar con el consenso de los vecinos y que lo que provocará que el espacio se convierta en una "ratonera".

Del mismo modo, la propuesta de actuación incluye la prohibición de utilizar la rotonda para cambiar el sentido de la circulación desde la misma avenida de Andalucía o para tomar la curva a la izquierda hacia la avenida Virgen de la Cabeza, obligando al conductor a adentrarse unos metros en Carranque para poder llevar a cabo este giro utilizando los túneles bajo la glorieta.

El equipo de Gobierno considera que con esta propuesta se mejora la movilidad porque se permitirá aumenta la capacidad de almacenamiento de vehículos que utilizan la avenida de Andalucía para salir de la ciudad, se miniminzarán las afecciones que ahora provoca la situación de las paradas de autobús y se disminuirán las "fases rojas" de algunos movimientos, que en la actualidad están autorizados. El plan incluye una nueva regularización semafórica.

Propuesta de reordenación del tráfico en la plaza de Manuel Azaña. / Ayuntamiento de Málaga

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, y el concejal del PSOE Pablo Orellana, entre otros. / PSOE

Barrios afectados

Según los socialistas, este proyecto perjudicará a los vecinos de Los Corazones, El Carmen, Portada Alta, Tiro de Pichón, Carranque, Santa Cristina y Cuatro de Diciembre. Según ha informado el grupo municipal, repesentantes de estas barriadas se han reunido con el portavoz municipal, Daniel Pérez, y el concejal Pablo Orellana para manifestar su preocupación. Pérez ha subrayado que esta zona es un punto crítico de la movilidad en la ciudad, alertando de que la propuesta del equipo de Gobierno podría empeorar la circulación y la calidad de vida en los barrios. Además, ha criticado que el Ayuntamiento aún no cuenta con informes de estrés de circulación, y ha revelado que estos estudios se realizarán después de ejecutar la obra, lo cual, en opinión del PSOE, demuestra que no se trata de un proyecto piloto, sino de una actuación definitiva que podría colapsar el tráfico en todo el distrito.

Pérez ha acusado al PP de querer imponer cambios permanentes en una zona ya saturada, sin contar con datos técnicos que respalden la propuesta. Ha señalado que la reordenación aumentaría el tráfico en las calles interiores de las barriadas mencionadas, lo que afectaría directamente a la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

"Laboratorio urbano"

Por su parte, el concejal Pablo Orellana ha insistido en que Cruz de Humilladero no debe ser tratado como un "laboratorio urbano", y ha criticado que siete barrios vayan a sufrir un cambio profundo sin haber sido consultados de manera real. Según Orellana, las asociaciones apenas han sido informadas, y no se ha convocado un proceso participativo adecuado. A pesar de que los vecinos ya han expresado su desacuerdo, según el PSOE, el Ayuntamiento sigue adelante con el proyecto. Orellana también ha recordado el precedente de la remodelación de la plaza de los Corazones, que sufrió un sobrecoste superior al 40% y tuvo un resultado desastroso, lo que ha provocado la desconfianza de los vecinos en las decisiones del PP.

El concejal socialista ha anunciado que llevará esta cuestión a la Comisión de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad, con el objetivo de exigir que el Ayuntamiento detenga el proyecto, realice informes rigurosos de tráfico, abra un proceso de participación con todas las barriadas afectadas y valore alternativas reales antes de implementar cualquier cambio definitivo.

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas. / CON MÁLAGA

Sin consenso vecinal

Con Málaga ha anunciado, por su parte, que también llevará a la próxima Comisión de Urbanismo una iniciativa para exigir la paralización de esta reordenación del tráfico. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha criticado que el Ayuntamiento repita el mismo patrón "sin consenso vecinal, engañando a los vecinos, ya que se les había asegurado que la medida sería provisional, pero parece que finalmente no será así". Además, ha subrayado lo grave que es que este plan se haya implementado sin estudios rigurosos sobre los efectos que podría tener en el tráfico, especialmente en las líneas de autobús 11 y 25, y en cómo afectará a los aparcamientos y al transporte público colectivo dentro de los barrios.

La portavoz de Con Málaga también ha resaltado que el equipo de Gobierno no ha tenido en cuenta los desarrollos urbanísticos previstos en la zona, como la construcción de más de 10.000 viviendas y el CaixaForum, que afectarán tanto al tráfico como a la afluencia de personas en este entorno, además de generar una pérdida de aparcamientos.

Estudios de impacto y evaluación

Morillas ha hecho hincapié en la necesidad de que se realicen estudios de impacto y evaluación para asegurar que el transporte público no se vea afectado y que los barrios no se conviertan en una "ratonera". Además, ha insistido en que el equipo de gobierno debe dejar de implementar proyectos tan importantes en materia de movilidad sin contar con el diálogo, la participación y el consenso vecinal que estas actuaciones requieren.

Finalmente, Morillas también ha recordado que los vecinos de Los Corazones ya han denunciado los problemas generados por la obra de la rotonda en el barrio, lo que evidencia que el equipo de Gobierno, especialmente en el distrito de La Cruz del Humilladero, ha adoptado un 'modus operandi' de prescindir de la participación vecinal en actuaciones clave que afectan directamente a la movilidad y calidad de vida de los residentes.

Futuras líneas de trabajo

