Relevo en la cúpula de Opplus en Málaga: Ricardo Jurado sustituye a Pablo Benavides como CEO

La compañía dice que con el cambio, que tendrá lugar en enero de 2026, busca "seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio"

Pablo Benavides, a la izquierda, deja su puesto como CEO de Opplus y es sustituido por Ricardo Jurado.

José Vicente Rodríguez

La compañía Opplus, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga ha anunciado este viernes el nombramiento de Ricardo Jurado como nuevo director general, un movimiento con el que la compañía busca "seguir afianzando su posición en el mercado y avanzar en su estrategia de expansión de negocio". Jurado releva en el cargo a Pablo Benavides, quien concluye su etapa como CEO tras nueve años al frente de la compañía.

Opplus es una empresa de outsourcing de procesos de negocio (BPO) con más de 17 años de experiencia en el sector y que cuenta con más de 2.000 trabajadores. Ofrece servicios como atención al cliente, soporte técnico, entrada de datos y operaciones de back-office. El objetivo es ayudar a las empresas a aumentar su productividad y eficientar los procesos mediante la externalización de tareas.

"El relevo, que tendrá lugar en enero de 2026, se produce en un momento excelente para la empresa malagueña que ha conseguido tras todos estos años posicionarse como empresa referente en el sector BPO", ha apuntado la empreaa.

El nuevo CEO procede de BBVA Technology

Jurado procede de BBVA Technology, sociedad del Grupo BBVA de la que ha sido CEO desde enero de 2024. Tiene más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de negocio del banco y su visión estratégica han sido determinantes para su incorporación a Opplus.

"Con esta llegada, Opplus aborda una nueva etapa que reafirma su apuesta por la transformación y continúa avanzando hacia nuevas oportunidades de crecimiento". añade la empresa.

Pablo Benavides, director general de Opplus.

Agradecimiento a Pablo Benavides

La compañía ha expresado su agradecimiento a Pablo Benavides (que también deja de presidente de Gyar) por su "enorme dedicación" y el "compromiso" que ha demostrado estos años, destacando que su labor ha permitido preparar el terreno para afrontar nuevos retos.

"Durante este tiempo, Benavides ha apostado en todo momento por un enfoque hacia la calidad de sus procesos, y sobre todo, hacia las personas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
