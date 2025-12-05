Sanidad anima a la vacunación ante el aumento de la incidencia de la gripe

La temporada de gripe ha llegado antes de lo previsto este año y los contagios comienzan a aumentar de forma notable en la provincia de Málaga, por lo que los expertos insisten en la importancia de la vacunación y de utilizar mascarilla en caso de tener síntomas compatibles con un cuadro gripal, para evitar así contagiar a la población más vulnerable.

La responsable de este adelanto y la rápida propagación de la gripe este año es una nueva variante del virus A (H3N2), conocido como subclado K, que presenta una mayor transmisibilidad. “Es un nuevo tipo de variante que parece que la reconocemos un poco peor y eso hace que sea más contagiosa”, explica la doctora María Dolores Padial Serrano, médico de familia y vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Málaga.

El último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de la Junta de Andalucía (con datos del 24 al 30 de noviembre de 2025) refleja que la tasa de incidencia en Atención Primaria se ha incrementado un 21,79% en la última semana en la provincia, hasta situarse en los 257,1 casos por cada 100.000 habitantes. En menos de un mes, la tasa de infecciones respiratorias agudas (gripe, covid-19 y bronquiolitis) ha crecido casi un 50%.

Aumenta la incidencia en Andalucía

A pesar de este aumento, Málaga mantiene una de las cifras más bajas de la comunidad, situándose por debajo de la media andaluza, que también ha aumentado su incidencia al pasar de los 291,4 casos a 347,7 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la tasa de síndrome gripal, prácticamente se ha duplicado en una semana al alcanzar los 10,5 casos por cada 100.000 habitantes (5,7 casos en la semana anterior).

Ante este escenario, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, animó ayer a todos los grupos diana a vacunarse frente a la gripe y covid-19, “antes de que alcancemos en Andalucía el pico epidémico”.

En este sentido, resaltó que “la incidencia de la gripe está subiendo”, aunque aclaró que “aún estamos lejos de los 20 casos por 100.000 habitantes que se considera epidemia”. Del mismo modo, detalló que los centros sanitarios de Andalucía se encuentran en fase 0 del Plan de Alta Frecuentación, lo que supone que “estamos dentro de los valores normales esperados para esta fecha”.

Pico de contagios

“Probablemente en una o en dos semanas alcanzaremos lo que es el pico”, advierte la doctora Padial, que recuerda que, habitualmente, el punto máximo de incidencia solía producirse tras las Navidades, aproximadamente, en la segunda quincena de enero. Asimismo, añade que este repunte de los casos ya se aprecia en las consultas, sobre todo en los centros de salud, aunque también a nivel hospitalario.

“Estamos viendo casos de gripe en toda regla”, confirma el doctor Luis Ayala, subdirector médico del Hospital Quirónsalud de Málaga y médico de familia en el servicio de Urgencias. “Incluyendo algunos pacientes jóvenes, que han venido ya con neumonías consolidadas”, describe el profesional, que destaca que esta nueva variante K de la gripe está produciendo “cierto escape vacunal”.

Variante más contagiosa

“Es otro tipo de variante que no hemos tenido en otros años y que el cuerpo no la reconoce como tal, no hay una inmunidad clara sobre él y, por eso, es muy transmisible”, explica la doctora Padial. No obstante, la profesional también aclara que, aunque es más contagioso, no implica mayor gravedad.

“Por ahora está dando síntomas que son leves, como fiebre o dolor muscular, que en tres o cuatro días se acaba quitando”, expone la doctora, que remarca que el mayor riesgo, y con quienes hay que tener especial cuidado, es con las personas más vulnerables —personas mayores, con patologías crónicas o inmunodeprimidos— “porque ellos son los que pueden sufrir una complicación”

Suben las hospitalizaciones

El doctor José Luis Velasco, jefe de servicio de Neumología del Hospital Clínico, afirma también que en las últimas semanas ha habido más casos de hospitalizaciones por gripe A, aunque matiza que la situación “no es preocupante” por el momento. “Ayer teníamos en torno 38 pacientes, cuando podemos llegar muchas veces a 60 o 70”, pone de ejemplo el especialista, que coincide en que el pico de contagios, probablemente, podría alcanzarse en la segunda o tercera semana de diciembre.

Los tres profesionales, en línea con la Consejería de Sanidad, insisten en la importancia de la vacunación de los grupos de riesgo, así como de utilizar la mascarilla si hay síntomas de cuadro griposo para evitar la transmisión y proteger a los más vulnerables.

La vacunación, clave

“La vacunación sigue siendo muy útil”, recalca la doctora Padial, que hace hincapié en que continúa “siendo efectiva”, puesto que ayuda a disminuir tanto la transmisión del virus como sus efectos secundarios. Del mismo modo, subraya la necesidad de vacunar también a los niños pequeños, ya que son “una vía de transmisión importante”. De hecho, según el último informe semanal de la Junta, el grupo de los menores de un año, son los que presentan mayor incidencia, seguido del grupo de uno a cuatro años.

La doctora recuerda también que actualmente no solo circula la gripe, sino otro tipo de infecciones respiratorias, como catarros o covid-19, y que las reuniones sociales y celebraciones que se encuentran a la vuelta de la esquina son “un caldo de cultivo perfecto” para su transmisión. “Yo siempre recomiendo que, si hay alguna persona con algún síntoma de gripe y que vaya a tener contacto con una persona vulnerable, que se proteja o que lo evite”, agrega.

Recomendación de mascarillas

La Junta de Andalucía ha activado un plan de acción propio ante la gripe y desde este lunes se recomienda el uso de mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias de mayores para evitar más contagios entre la población vulnerable

El propio consejero de Sanidad, informó la semana pasada de que la temporada de gripe se ha adelantado entre 4 y 7 semanas, con respecto a años anteriores, siendo el virus H3N2 el responsable del aumento. “Un virus que no ha sido el virus dominante en las últimas temporadas, lo que podría llegar a provocar una disminución de la inmunidad en las personas”, explicó.