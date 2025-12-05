Temblor
Un terremoto de magnitud 4.2 sacude Málaga
El temblor se registró a las 10:38 horas, a una profundidad de 79 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Un terremoto de magnitud 4.2 ha sacudido la provincia de Málaga esta mañana, con el epicentro localizado en Fuengirola. El temblor se registró a las 10:38 horas, a una profundidad de 79 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El temblor se dejó sentir en Córdoba, Benalmádena, y Rincón de la Victoria, entre otras localidades cercanas.Por el momento, no se han reportado incidencias importantes ni daños materiales en la zona. Las autoridades locales se encuentran en alerta, pero se ha confirmado que, hasta ahora, no ha habido heridos ni grandes afectaciones en la región.
Este seísmo es el sexto terremoto más potente registrado en lo que va de año en la región que abarca España, Portugal y el norte de Marruecos. Además, se trata del segundo terremoto de la semana, ya que el primero ocurrió el 1 de diciembre con una magnitud de 3.2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.
Atentos a réplicas
Este tipo de seísmo, aunque perceptible, no suele generar grandes consecuencias, aunque se recomienda estar atentos a cualquier posible réplica. Los residentes de la zona y los turistas han sido instados a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en caso de que surjan nuevas alertas.
El fenómeno ha sido sentido en varias localidades cercanas a Fuengirola, pero no se espera que cause mayores alteraciones en el normal funcionamiento de la región.
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo