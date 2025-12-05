Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo

Un terremoto de 4.9 de magnitud ha sacudido Málaga y se ha dejado sentir 140 localidades andaluzas. El seísmo ha obligado a la Junta de Andalucía ha activar la fase de preemergencia, en caso de réplica.

Aunque no se han tenido que lamentar daños personales ni materiales, la Junta ofrece recomendaciones y pautas claras sobre cómo actuar ante un terremoto.

Si te encuentras en el interior de un edificio

Mantén la calma y evita entrar en pánico.

Aléjate de ventanas, cristales y objetos que puedan caer.

Agáchate, cúbrete y agárrate : Si el temblor es fuerte, agáchate para evitar caídas, cúbrete la cabeza y el cuello con las manos o un cojín, y busca refugio bajo un mueble resistente (como una mesa o escritorio).

: Si el temblor es fuerte, agáchate para evitar caídas, cúbrete la cabeza y el cuello con las manos o un cojín, y busca refugio bajo un mueble resistente (como una mesa o escritorio). No salgas del edificio durante el terremoto, ya que las zonas exteriores pueden ser más peligrosas debido a la caída de objetos o escombros.

durante el terremoto, ya que las zonas exteriores pueden ser más peligrosas debido a la caída de objetos o escombros. No utilices el ascensor : Este podría quedarse atascado o no funcionar correctamente tras el seísmo.

: Este podría quedarse atascado o no funcionar correctamente tras el seísmo. Si es posible, apaga los electrodomésticos y cualquier fuente de fuego para evitar riesgos adicionales

Si te encuentras en la calle

Aléjate de edificios, farolas, árboles y cables eléctricos que puedan caer o colapsar.

Busca un área abierta y permanece allí hasta que pase el temblor.

Cuidado con el tráfico: Si estás conduciendo, detén el vehículo de forma segura en el arcén, alejándote de puentes o estructuras elevadas.

Si te encuentras en un vehículo

Detén el vehículo de forma segura en el arcén, mantén la calma y no salgas hasta que el temblor haya pasado.

No te detengas cerca de edificios, postes o puentes, ya que estos pueden colapsar durante el terremoto.

Después del terremoto

Revisa si hay daños estructurales en el lugar donde te encuentras, como grietas en las paredes o caída de objetos. Evita las áreas peligrosas .

en el lugar donde te encuentras, como grietas en las paredes o caída de objetos. . Esté atento a posibles réplicas , que son terremotos de menor intensidad que pueden ocurrir poco después del principal.

, que son terremotos de menor intensidad que pueden ocurrir poco después del principal. Mantén la comunicación con familiares y servicios de emergencia a través de líneas telefónicas, pero evita utilizar el teléfono innecesariamente para no saturar las redes.

con familiares y servicios de emergencia a través de líneas telefónicas, pero evita utilizar el teléfono innecesariamente para no saturar las redes. Si es necesario, evacúa el edificio de manera ordenada y sin prisas, utilizando las escaleras en lugar del ascensor.

En caso de emergencia