Terremoto en Málaga
Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo
El seísmo registrado este viernes, de 4.9 de magnitud, se ha dejado sentir en la capital y hasta en 140 localidades andaluzas
Un terremoto de 4.9 de magnitud ha sacudido Málaga y se ha dejado sentir 140 localidades andaluzas. El seísmo ha obligado a la Junta de Andalucía ha activar la fase de preemergencia, en caso de réplica.
Aunque no se han tenido que lamentar daños personales ni materiales, la Junta ofrece recomendaciones y pautas claras sobre cómo actuar ante un terremoto.
Si te encuentras en el interior de un edificio
- Mantén la calma y evita entrar en pánico.
- Aléjate de ventanas, cristales y objetos que puedan caer.
- Agáchate, cúbrete y agárrate: Si el temblor es fuerte, agáchate para evitar caídas, cúbrete la cabeza y el cuello con las manos o un cojín, y busca refugio bajo un mueble resistente (como una mesa o escritorio).
- No salgas del edificio durante el terremoto, ya que las zonas exteriores pueden ser más peligrosas debido a la caída de objetos o escombros.
- No utilices el ascensor: Este podría quedarse atascado o no funcionar correctamente tras el seísmo.
- Si es posible, apaga los electrodomésticos y cualquier fuente de fuego para evitar riesgos adicionales
Si te encuentras en la calle
- Aléjate de edificios, farolas, árboles y cables eléctricos que puedan caer o colapsar.
- Busca un área abierta y permanece allí hasta que pase el temblor.
- Cuidado con el tráfico: Si estás conduciendo, detén el vehículo de forma segura en el arcén, alejándote de puentes o estructuras elevadas.
Si te encuentras en un vehículo
- Detén el vehículo de forma segura en el arcén, mantén la calma y no salgas hasta que el temblor haya pasado.
- No te detengas cerca de edificios, postes o puentes, ya que estos pueden colapsar durante el terremoto.
Después del terremoto
- Revisa si hay daños estructurales en el lugar donde te encuentras, como grietas en las paredes o caída de objetos. Evita las áreas peligrosas.
- Esté atento a posibles réplicas, que son terremotos de menor intensidad que pueden ocurrir poco después del principal.
- Mantén la comunicación con familiares y servicios de emergencia a través de líneas telefónicas, pero evita utilizar el teléfono innecesariamente para no saturar las redes.
- Si es necesario, evacúa el edificio de manera ordenada y sin prisas, utilizando las escaleras en lugar del ascensor.
En caso de emergencia
- Llama al 112 para reportar daños graves, heridos o cualquier situación de emergencia.
- Si no puedes realizar una llamada, envía un mensaje de texto o utiliza redes sociales si están operativas para mantener la comunicación.
