Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Terremoto en Málaga

Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo

El seísmo registrado este viernes, de 4.9 de magnitud, se ha dejado sentir en la capital y hasta en 140 localidades andaluzas

Un autobús volcado, durante el simulacro de un terremoto en Málaga. /

Un autobús volcado, durante el simulacro de un terremoto en Málaga. / / AIM

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Un terremoto de 4.9 de magnitud ha sacudido Málaga y se ha dejado sentir 140 localidades andaluzas. El seísmo ha obligado a la Junta de Andalucía ha activar la fase de preemergencia, en caso de réplica.

Aunque no se han tenido que lamentar daños personales ni materiales, la Junta ofrece recomendaciones y pautas claras sobre cómo actuar ante un terremoto.

Si te encuentras en el interior de un edificio

  • Mantén la calma y evita entrar en pánico.
  • Aléjate de ventanas, cristales y objetos que puedan caer.
  • Agáchate, cúbrete y agárrate: Si el temblor es fuerte, agáchate para evitar caídas, cúbrete la cabeza y el cuello con las manos o un cojín, y busca refugio bajo un mueble resistente (como una mesa o escritorio).
  • No salgas del edificio durante el terremoto, ya que las zonas exteriores pueden ser más peligrosas debido a la caída de objetos o escombros.
  • No utilices el ascensor: Este podría quedarse atascado o no funcionar correctamente tras el seísmo.
  • Si es posible, apaga los electrodomésticos y cualquier fuente de fuego para evitar riesgos adicionales

Si te encuentras en la calle

  • Aléjate de edificios, farolas, árboles y cables eléctricos que puedan caer o colapsar.
  • Busca un área abierta y permanece allí hasta que pase el temblor.
  • Cuidado con el tráfico: Si estás conduciendo, detén el vehículo de forma segura en el arcén, alejándote de puentes o estructuras elevadas.

Si te encuentras en un vehículo

  • Detén el vehículo de forma segura en el arcén, mantén la calma y no salgas hasta que el temblor haya pasado.
  • No te detengas cerca de edificios, postes o puentes, ya que estos pueden colapsar durante el terremoto.

Después del terremoto

  • Revisa si hay daños estructurales en el lugar donde te encuentras, como grietas en las paredes o caída de objetos. Evita las áreas peligrosas.
  • Esté atento a posibles réplicas, que son terremotos de menor intensidad que pueden ocurrir poco después del principal.
  • Mantén la comunicación con familiares y servicios de emergencia a través de líneas telefónicas, pero evita utilizar el teléfono innecesariamente para no saturar las redes.
  • Si es necesario, evacúa el edificio de manera ordenada y sin prisas, utilizando las escaleras en lugar del ascensor.

Noticias relacionadas y más

En caso de emergencia

  • Llama al 112 para reportar daños graves, heridos o cualquier situación de emergencia.
  • Si no puedes realizar una llamada, envía un mensaje de texto o utiliza redes sociales si están operativas para mantener la comunicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  2. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  3. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  4. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  5. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  6. Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
  7. Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
  8. Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo

Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga

Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga

La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga

La Junta de Andalucía activa la preemergencia sísmica tras el terremoto de magnitud 4.9 en Málaga

Denuncia por acoso sexual: El PSOE le abre a su líder en Torremolinos la puerta de salida y lo suspende de militancia

Denuncia por acoso sexual: El PSOE le abre a su líder en Torremolinos la puerta de salida y lo suspende de militancia

Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo

Terremoto en Málaga: qué hacer si estás en un edificio, en la calle o dentro de un vehículo

Relevo en la cúpula de Opplus en Málaga: Ricardo Jurado sustituye a Pablo Benavides como CEO

Relevo en la cúpula de Opplus en Málaga: Ricardo Jurado sustituye a Pablo Benavides como CEO

La Junta espera licitar en tres meses las obras de construcción de las 50 VPO de la calle Cerrojo de Málaga

La Junta espera licitar en tres meses las obras de construcción de las 50 VPO de la calle Cerrojo de Málaga

El parque de Málaga con su propio 'paseo de la fama': con tirolinas, camas elásticas y todo un mundo de película

El parque de Málaga con su propio 'paseo de la fama': con tirolinas, camas elásticas y todo un mundo de película

Sanidad anima a la vacunación ante el aumento de la incidencia de la gripe

Sanidad anima a la vacunación ante el aumento de la incidencia de la gripe
Tracking Pixel Contents