El tiempo en Málaga para el puente de diciembre: ascenso de temperaturas y ausencia de lluvia

La llegada de sucesivos frentes atlánticos ha causado precipitaciones y nieve en varios puntos de España, pero en Málaga los efectos han sido más moderados. El fin de semana del puente de diciembre traerá un cambio notable en el tiempo, con un ascenso de las temperaturas y un ambiente más estable.

Mejora del tiempo para el puente

De cara al puente de diciembre, las temperaturas en Málaga experimentarán un ascenso progresivo, alcanzando 15 grados de mínima y 22 grados de máxima el sábado. Para el domingo, se esperan 12 grados de mínima y 21 grados de máxima, y para el lunes, 11 grados de mínima y 20 grados de máxima.

Este aumento de temperaturas se acompañará de un ambiente más estable, sin lluvias y con cielos despejados en la capital malagueña.

Tiempo favorable también en otras localidades

El clima también será agradable en otras partes de la provincia. En Ronda, las temperaturas oscilarán entre 16 y 18 grados; en Antequera se alcanzarán los 17 grados, y en Coín, se prevé que las máximas lleguen a los 23 grados, brindando un ambiente templado y perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Con este tiempo favorable, el puente de diciembre en Málaga se perfila como la oportunidad perfecta para disfrutar de la provincia sin preocuparse por las lluvias.