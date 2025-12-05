'Generación Unicaja': el banco lanza un programa de formación en liderazgo para sus empleados

Unicaja ha puesto en marcha un programa diseñado para impulsar el talento interno y desarrollar las habilidades de liderazgo de su plantilla. El programa, denominado ‘Generación Unicaja’, tendrá una duración de un año y está dirigido a una treintena de personas que actualmente no ocupan puestos directivos, procedentes tanto de Servicios Centrales como de la red comercial, menores de 46 años y con potencial para asumir nuevos retos en el corto y medio plazo.

Con esta iniciativa, la entidad afirma que busca "reconocer la contribución de sus profesionales, potenciar sus capacidades y reforzar su compromiso con la organización".

Unicaja cuenta en el diseño y ejecución de esta iniciativa con la colaboración de la escuela de negocios Esade y de Deloitte, que aportarán su experiencia diferencial en sus respectivos campos. El banco, por su parte, ofrecerá su conocimiento del negocio, alineado con su estrategia y enfocado en las competencias clave para el futuro.

"Oportunidad de crecer" en Unicaja

‘Generación Unicaja’ combina formación especializada, con posibilidad de obtención de títulos acreditativos; evaluación de las capacidades de liderazgo, y la participación en proyectos estratégicos. Además, cada participante tendrá un seguimiento individualizado por parte de un mentor y la oportunidad de trabajar en equipos dinámicos y flexibles.

La finalidad de esta actuación es fomentar redes internas de apoyo entre profesionales para reducir la brecha intergeneracional y garantizar el impulso del conocimiento dentro de Unicaja, favoreciendo un aprendizaje bidireccional que combine la experiencia sénior y la visión del talento joven.

"Queremos ofrecer a nuestros profesionales la oportunidad de crecer profesionalmente, de aportar nuevas ideas y de desempeñar un papel protagonista en la evolución de la organización”, ha destacado el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, durante la inauguración del programa.

Por su parte, el director general de Personas, Organización y Legal, Juan Medina, ha añadido que "apostar por el talento interno es hacerlo por el futuro".

La sede de Unicaja, en la avenida de Andalucía de Málaga. / Álex Zea

Apuesta por el talento

El banco malagueño recuerda que el fomento del talento es un "pilar clave" del Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja. "La entidad es consciente de que invertir en las capacidades de su plantilla es un elemento fundamental para el desarrollo de su actividad diaria de forma competitiva y para generar valor a largo plazo", señaka.

Por ello, entre los objetivos del banco, está el impulso de aquellas actuaciones que permitan posicionarse como "un lugar atractivo para trabajar, al ofrecer oportunidades de crecimiento y beneficios competitivos".