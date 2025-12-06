Puente diciembre
Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?
Este sábado 6 de diciembre es el Día de la Constitución, mientras que el 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción
Este sábado 6 de diciembre es el Día de la Constitución, y suele ser un día no laborable que se junta con el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción y se da el puente de diciembre.
Sin embargo, este año al ser sábado no habrá puente como tal, pero sí será festivo el lunes 8. Por tanto, las administraciones públicas y oficinas estarán cerradas. Pero, algunos supermercados en la capital permanecerán abiertos y también centros comerciales.
Mercadona
La cadena capitaneada por Juan Roig cierra los domingos y los festivos, por lo que sus persianas permanecerán bajadas el 8 de diciembre, pero abiertas el sábado 6 de diciembre.
Carrefour
sus centros (hipermercados, Carrefour Market, Express) sí abrirán; el sábado con horario normal, y el lunes con apertura variable según tienda. Para saber cuál mantendrá la persiana abierta se debe consultar en su buscador de tiendas.
Lidl
En su página web, Lidl no menciona ningún cambio en sus horarios durante el puente. Abrirán en su horario habitual, de 9:00 a 21:00 horas.
Dia y Aldi
Algunos de sus establecimientos abrirán durante el puente; aunque el horario puede variar en función de la ubicación. Por otro lado, las cadenas de Cash Fresh, Supeco y Maskom estarán abiertos durante el puente.
Centros comerciales
El Corte Inglés: El Corte Inglés estará abierto tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, en horario de 10:00 a 22:00 horas. El domingo 7 permanecerá cerrado.
Plaza Mayor: Este centro comercial estará abierto el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, de 10:00 a 2:00 horas.
Centro Comercial Rosaleda: El centro comercial Rosaleda abrirá sus puertas el 6 y el 8 de diciembre, en horario de 10:00 a 22:00 horas. El domingo 7 permanecerá cerrado.
Centro Comercial Vialia: Ubicado en la estación María Zambrano, el centro comercial Vialia estará abierto durante ambos días festivos. Los comercios estarán disponibles de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la zona de restauración operará hasta la medianoche (00:00).
Centro Comercial Alameda: Este centro comercial estará operativo los dos días festivos, con los comercios abiertos de 10:00 a 22:00 horas y la zona de restauración disponible de 12:00 a 01:00 horas.
Centro Comercial Larios: El Centro Comercial Larios abrirá tanto el 6 como el 8 de diciembre, con las tiendas abiertas de 10:00 a 22:00 horas y el supermercado en horario de 9:00 a 22:00 horas.
Parque Comercial Málaga Nostrum: Estará abierto el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, con horario de 10:00 a 22:00 horas.
Málaga Plaza: Este centro comercial abrirá tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, en horario de 11:00 a 22:00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Un terremoto de magnitud 4.2 sacude Málaga
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones