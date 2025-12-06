Campanillas pospone la gran fiesta infantil con pista de hielo prevista este domingo en El Brillante

El distrito Campanillas informa que, por motivos técnicos, se pospone la fiesta infantil prevista para este domingo, 7 de diciembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en el aparcamiento de la barriada del Brillante. Desde el distrito se incide en que la decisión supone aplazar por completo la actividad en el horario inicialmente anunciado y que la cita no se celebrará en la fecha prevista, pese a que estaba pensada como un punto de encuentro para las familias y los más pequeños de la zona.

En los próximos días se comunicará la nueva fecha en la que tendrá lugar este evento, que llevará a cabo Trompecoco con castillos hinchables, talleres, pista de hielo y atracciones, manteniendo el mismo formato lúdico anunciado y la previsión de poner a disposición del público infantil todas estas propuestas de ocio cuando se confirme el nuevo día de celebración.

Otras actividades del distrito

Por otra parte, destacar que el distrito de Campanillas diseña una programación para la Navidad que incluye diversos concursos, como los de belenes y decoración navideña, además de pastorales, música y fiestas infantiles para estas fechas. Asociaciones y entidades del distrito se han implicado en la celebración de la Navidad y colaboran en la organización de distintos eventos.

La programación, que se extiende desde finales de noviembre hasta comienzos de enero, incluye numerosas actividades gratuitas dedicadas a los más pequeños, como una fiesta infantil con pista de patinaje, un musical de personajes de animación y diferentes propuestas lúdicas. También se van a desarrollar talleres infantiles a cargo de Animación Malacitana, inclusivo para el público infantil, con el objetivo de acercar la Navidad a todos los niños y niñas del distrito.

Un año más el distrito de Campanillas contará con el tradiconal concurso de belenes. / Marta G. Brea

Decoración navideña

En el apartado de participación ciudadana, se han organizado tres concursos de decoración navideña de escaparates, fachadas y balcones, y Belenes de Asociaciones, en los que se otorgarán como premio un lote navideño.

Además, se ha vuelto a convocar el concurso de belenes y de postales navideñas en los colegios del distrito, con un premio de 180 euros al mejor belén y cuatro premios de 100 euros cada uno para las mejores postales. El plazo de presentación de solicitudes para los concursos dirigidos a entidades educativas permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre y, en el caso del concurso de escaparates, fachadas, balcones y belenes de asociaciones, hasta el 12 de diciembre.

La programación arrancó el 22 de noviembre con la apertura al público del belén de la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, que se puede visitar hasta el 10 de enero. Ya en diciembre, el día 3 tiene lugar un concurso de dulces navideños, organizado por Animación Malacitana y Banco del Tiempo, en el Hogar del Jubilado ‘La Unión’, en horario de 16:00 a 18:30 horas. El 5 de diciembre está prevista la inauguración del belén de la Junta Municipal de Distrito, que contará con la actuación de pastorales a partir de las 18:00 horas.

Las Pastorales, otro ejemplo de tradición navideña en Campanillas. / L.O.

Encuentro de pastorales

El 6 de diciembre se celebra un encuentro de pastorales de la Peña Huertecillas Mañas, junto con la inauguración del belén y una merienda en el Hogar del Jubilado ‘La Unión’, a partir de las 17:00 horas. Para el 7 de diciembre, la programación incluye una fiesta infantil en ‘El Brillante’, un evento que se lleva a cabo por Trompecoco en el parking de ‘El Brillante’, con castillos hinchables, talleres, pista de hielo y atracciones, en horario de 12:00 a 19:00 horas. No obstante, el distrito Campanillas pospone por motivos técnicos la fiesta infantil prevista para este día en el aparcamiento del Brillante y se comunicará la nueva fecha de celebración en los próximos días, manteniéndose la previsión de que el evento lo lleve a cabo Trompecoco con castillos hinchables, talleres, pista de hielo y atracciones.

La actividad continúa el 12 de diciembre con la representación del belén viviente del CEIP Cayetano Bolívar, que tendrá lugar de 10:00 a 13:30 horas. Ese mismo día se celebra la Fiesta de Navidad de la Asociación de Mujeres de Santa Rosalía Maqueda, a partir de las 17:00 horas, y el musical infantil De ellos aprendí en la carpa situada en calle Praga, a partir de las 19:00 horas.

El 13 de diciembre se organiza un certamen de pastorales en la carpa situada en calle Praga, donde se celebrará el concurso con la participación de diferentes agrupaciones. Esta actividad está organizada por la Pastoral “El Carmen” y la Junta Municipal de Distrito número 9 y se desarrollará de 12:00 a 21:00 horas. También ese día habrá una Zambomba Solidaria en la calle Fuente Lavapiés 1, en Colmenarejo, organizada por la Asociación Virgen de Fátima de Colmenarejo, en horario de 12:00 a 21:00 horas, así como el almuerzo de Navidad del Hogar del Jubilado ‘La Unión’ en el restaurante ‘El Cántaro’, a las 14:00 horas.

Llegan fechas en que los niños de Campanillas podrán disfrutar de numerosas actividades navideñas. / GREGORIO MARRERO

El día 14 de diciembre la carpa situada en calle Praga acoge de nuevo la programación navideña con talleres infantiles inclusivos a cargo de Animación Malacitana, de 11:00 a 13:00 horas. Ya por la tarde se celebra el Papá Noel Solidario y un mercadillo benéfico, actividad realizada por la Asociación Madisol y que cuenta con la actuación de los coros Aromas de la Tierra y Santa Rosalía Maqueda, a partir de las 17:00 horas.

El 15 de diciembre se repite el concurso de dulces navideños, organizado por Animación Malacitana y Banco del Tiempo, esta vez en el Centro Ciudadano de Santa Rosalía Maqueda, de 16:00 a 18:30 horas. Por su parte, el 20 de diciembre tendrá lugar la Zambomba flamenca ‘El Morta’ en el parque del Día en Santa Rosalía – Maqueda, en horario de 19:30 a 20:30 horas.