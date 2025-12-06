Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo

No se puede tirar la basura en Málaga a cualquier hora. Esta es una de las premisas de la normativa municipal que regula cuándo deben depositarse los residuos domésticos en los contenedores. La ciudad permite tirar la basura únicamente entre las 21.00 y las 23.00 horas, franja que coincide con la recogida nocturna por parte de Limasam. Hacerlo antes, después o una vez que el contenedor ha sido vaciado supone incumplir la ordenanza municipal y puede derivar en una multa de hasta 750 euros.

Qué exige la ordenanza de residuos en Málaga

La normativa de limpieza viaria del Ayuntamiento de Málaga establece que la basura debe dejarse siempre dentro del contenedor y en bolsas cerradas. Los recipientes situados en las calles de Málaga incluyen carteles o adhesivos con el horario permitido para recordarlo a los vecinos. Si un contenedor está lleno, la regla es clara: utilizar el siguiente punto de depósito disponible.

Multas por tirar la basura fuera de horario

El Ayuntamiento clasifica como infracción leve el hecho de depositar residuos fuera de la franja marcada. En estos casos, la sanción puede ascender a 750 euros. La ordenanza también contempla infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, y muy graves, que pueden llegar a los 3.000 euros, según el riesgo generado, el impacto ambiental o la intencionalidad del incumplimiento.

Por qué Málaga controla el horario de la basura

Limasam, la empresa municipal encargada de la limpieza, recuerda que respetar el horario contribuye a evitar malos olores, mantener las calles más limpias y permitir que los equipos de recogida trabajen con más agilidad. Además, una evacuación rápida de los residuos reduce la posibilidad de que se descompongan en la vía pública y generen efectos negativos para el entorno.

Cumplir la normativa no solo ayuda a mejorar la calidad ambiental de Málaga, sino que también evita sanciones económicas.