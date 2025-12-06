Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones

Comienza la cuenta atrás para la mayor huelga del colectivo médico en los últimos 30 años. Los médicos de todo el país están llamados a cuatro días de paro para mostrar el rechazo de la profesión al borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. La huelga, que durará del 9 al 12 de diciembre, afectará a todos los hospitales y centros de salud de toda España, incluida Málaga, donde están convocados los más de 5.700 médicos y facultativos que ejercen en el sistema público en la provincia

Se trata de la tercera convocatoria de huelga en menos de un año por este motivo, aunque es la primera vez que se extenderá durante cuatro días. El pasado 13 de junio y 3 de octubre los médicos de todo el país llevaron a cabo dos jornadas de paro con un gran seguimiento. Ambas convocatorias estuvieron acompañadas en la provincia de una concentración a la que acudieron cerca de un millar de facultativos, que llegaron a cortar el tráfico de la avenida Carlos Haya y el Paseo del Parque.

“Nos sentimos ninguneados y abandonados”, afirma Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), que señala que el último gran parón que tuvo lugar en Andalucía fue en el año 95, aunque en aquella ocasión solo afectó a los hospitales.

Motivos de la huelga

El motivo de la huelga, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA), es el mismo que en las anteriores ocasiones: mostrar su rechazo absoluto al borrador del nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud.

Tras 22 años demandando un nuevo Estatuto, el colectivo denuncia que la propuesta de Sanidad se ha hecho “a espaldas de los médicos”, en palabras del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que sostiene que el documento no soluciona los problemas estructurales que arrastran desde hace años.

Según explica Martín, la última versión presentada por Sanidad “sigue siendo insuficiente” y no recoge sus “principales reivindicaciones”. Por ese motivo, el colectivo volverá a alzar la voz durante cuatro días la semana que viene. El presidente del SMM recuerda que no les han dejado otra opción: “Hemos hecho dos huelgas para llegar a entendernos y no lo hemos conseguido”.

Principales reivindicaciones

Su principal reivindicación es la creación de un Estatuto Propio, que reconozca las singularidades de la profesión médica. Del mismo modo, exigen una mesa de negociación propia, donde sus demandas no queden diluidas entre colectivos con realidades y problemáticas diferentes. “Lo que pedimos es que se nos escuche”, subraya Navarro.

Cerca de un millar de médicos se manifiestan en el Paseo del Parque / L.O.

Otro de los puntos más polémicos es la intención del Ministerio de incluir a todos los sanitarios en el grupo A1, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. Por ello, exigen una clasificación profesional "acorde a su formación y responsabilidad", con la creación de la categoría A+.

Guardias 24 horas

Reclaman también una jornada semanal de 35 horas y una correcta regulación de las guardias, que, actualmente, se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria y no computan para la jubilación. “No se pueden tener guardias de 24 horas”, defiende el presidente del Colegio de Médicos, que argumenta que “un pediatra no ve igual a un niño a las ocho de la mañana que a las tres de la madrugada” ni “el cirujano opera igual”.

Asimismo, insiste en la importancia de regular la jornada laboral, ya que, de media, los médicos realizan 45 horas semanales, pero pueden llegar a alcanzar las 60 o 70 horas. “Es contradictorio, se está pretendiendo reducir la jornada laboral a toda la sociedad, menos a los médicos”, lamenta el presidente del Colegio de Médicos.

El colectivo también denuncia que el último documento de sanidad mantiene la movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidad “discriminatorio”, que establece que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud sean en régimen de exclusividad, una medida que se mantiene para los jefes de Servicio. “Son cosas que son verdaderamente inaceptables”, concluye Navarro.

Los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Sanidad para los cuatro días de huelga han sido otro punto de conflicto. Según explica el presidente del SMM, no han llegado a ningún pacto y consideran que son “abusivos”. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha establecido que se mantendrá la actividad asistencial de un día festivo, pero desde el SMM critican que “han dejado una coletilla” que permite que los responsables de los servicios determinen la cantidad de profesionales que necesitan para la asistencia de esos días, de manera que, en algunos sitios, “se está poniendo la plantilla casi entera”.

Calendario de movilizaciones

De forma paralela a la huelga, el Sindicato Médico de Málaga ha programado un calendario de concentraciones y manifestaciones que se repartirán por diferentes puntos de la ciudad a lo largo de las cuatro jornadas de paro.

La primera movilización tendrá lugar el próximo martes 9 de diciembre, a las 11.30 horas, en la entrada del Patio Azul del Hospital Clínico. Posteriormente, habrá una manifestación hasta la Facultad de Medicina de la UMA, recorriendo la calle Jiménez Fraud y el boulevar Louis Pasteur, donde se realizará otra concentración de 20 minutos

Tanto el presidente del Colegio de Médicos como del Sindicato Médico animan a todos los médicos de la provincia a sumarse a estos cuatro días de huelga. “Si no estamos todos unidos, no vamos a conseguir tumbar la negativa del Gobierno”, destaca Martín. Por su parte, Navarro remarca también la necesidad de mantener la unidad y recuerda que “no pedimos ningún privilegio, sino que estamos luchando por la dignificación de la profesión”.