La venta de Málaga abierta desde 1490 en la que comieron los Reyes Católicos y Cervantes: con patatas fritas a la leña

Cruzar sus puertas parece acarrear un viaje al pasado en el que el tiempo se vive con calma y los sabores mantienen la solera de antaño. Porque en el restaurante Ventorrillo Patascortas de Casabermejaparecen no haber pasado los siglos desde que en 1490 abriera sus puertas en una apuesta por la comida de verdad, los guisos, la leña y la buena compañía.

Un restaurante familiar dirigido por Miguel Campoy y Loli Pérez, ayudados por sus hijos, cuya importancia histórica le ha hecho ser una de las ventas más antiguas del país y recibir a personalidades destacadas, como los propios Reyes Católicos o, incluso, el escritor Miguel de Cervantes, que hace referencia a este negocio en una de sus Novelas Ejemplares.

Un restaurante familiar en 30 minutos de Málaga

Este establecimiento situado a media hora de Málaga capital ha mantenido su esencia durante su larga trayectoria, algo que se puede contemplar en su propia decoración, con su amplia chimenea, sus sillas de colores al más estilo flamenco, y sus pinturas y decorados repletos de arte.

Ventorrillo Patascortas de Casabermeja / Daniel Pérez

"Tenemos un ambiente cómodo y familiar, cálido y acogedor. Y, sobre todo, comidas caseras y leñas que las cocinan", recalca este restaurante que abre solo los fines de semana y festivos.

Una calidad gastronómica que le ha valido para conseguir su propio Solete de Carretera de la Guía Repsol, que lo califica de "un viaje al centro de la sabiduría de las abuelas".

Platos de toda la vida en este restaurante de Málaga

Y es que su cocina, a cargo de Loli Pérez, se basa en esos platos de toda la vida perfeccionados durante décadas de práctica. Así lo explica la propia Pérez a la Guía Repsol: "Siempre quise servir solo los platos que hacía mi abuela: ella fue la que me enseñó".

Así, en su cocina destacan los platos "de toda la vida",como su puchero con pringá, las croquetas, los callos a la berza, sus carnes a la leña, el potaje de habichuelas y el gazpachuelo viudo, es decir, sin marisco ni pescado.

Ventorrillo Patascortas de Casabermeja / Daniel Pérez

Patatas fritas a la leña: uno de sus platos más emblemáticos

Pero si uno de sus platos ha logrado conquistar a sus comensales son sus emblemáticas patatas fritas a la leña, peladas a mano cada día y que, acompañados por sus huevos fritos, se convierten en uno de los mejores "homenajes a la gastronomía de toda la vida", tal y como señala la Guía Repsol.

Además, el negocio cuenta con una amplia variedad de especialidades dulces, como el flan de chirimoya, de queso, chocolate o Baileys, así como el tiramisú o su conocida 'tarta de la felicidad', creada con cuajada de nata, leche condensada y base de bizcocho.

Ventorrillo Patascortas de Casabermeja / Daniel Pérez

Calma y disfrute en una de las ventas más antiguas de España

"Este no es un sitio de bullas, de tener mucha gente. Al contrario: cuando todas las mesas se reservan, se acabó. Nos gusta atender con calma, que todo el mundo esté a gusto. Se trata de disfrutar", asegura su propietario a la guía.

Una pasión por la calma y el disfrute de calidad que ha hecho de esta venta no solo una de las más antiguas de España, sino una de las más admiradas y reconocidas por la ciudadanía de todo el país.