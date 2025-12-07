Navidad Málaga 2025
El Belén en Málaga: una representación de los Evangelios y su influencia en el arte popular
Desde el primer nacimiento que representó San Francisco de Asís en 1223, esta costumbre de siglos se ha enriquecido con la aportación de destacados escultores que han dejado su huella en la tradición belenista y en las representación de la Natividad, más monumentales o más sencillas, que se montan en muchos hogares aprovechando este puente de la Inmaculada
El belén es mucho más que una simple representación religiosa; es una manifestación de cultura, arte y tradición que ha perdurado durante siglos. En Málaga, como en otras partes de España, el belénismo sigue siendo una costumbre viva, que se refleja tanto en las creaciones de los belenistas locales como en los espacios dedicados a su preservación, cada Adviento. Con el paso de los años, el portal de Belén sigue siendo un símbolo de la Navidad y un reflejo de la devoción y el arte popular que une a generaciones pasadas y presentes en un mismo acto de celebración.
Cada año, durante estos días de puente de la Inmaculada, miles de hogares en Málaga y el resto de España montan con esmero y dedicación su portal de Belén, una tradición que se transmite de generación en generación. Este acto, que se repite en incontables casas, sigue siendo una de las celebraciones más entrañables y representativas de la Navidad, marcando el inicio de estas fiestas con una representación de la Natividad de Jesús.
Para muchos, el montaje del Belén no es solo una actividad que se realiza en los días previos a la Navidad, sino una verdadera pasión que les ocupa gran parte del año. Belenistas de todas las edades dedican tiempo, dedicación y rigor para crear estas escenas, que van desde las más monumentales y detalladas hasta las más sencillas pero igualmente significativas. La meticulosidad con la que se trabajan los personajes, paisajes y elementos del Belén es un reflejo del amor y el respeto por esta tradición.
La representación del nacimiento de Jesús ha sido inmortalizada en el arte belenista desde la Edad Media. En Málaga, una ciudad con una fuerte tradición en belenismo, destacan diversos artistas y escultores que han contribuido a mantener viva esta costumbre desde antiguo. Pero, ¿cuál es el origen del portal de Belén y cuándo se representó por primera vez el nacimiento del Niño Jesús?
El Primer Belén: San Francisco de Asís y el origen de la tradición
El origen del portal de Belén se remonta específicamente al año 1223, cuando San Francisco de Asís celebró una misa de Navidad en el pueblo de Greccio, Italia. Con el permiso del Papa Honorio III, San Francisco organizó un emotivo acto en el que se representó el Nacimiento del Niño Jesús con una imagen del niño, el buey y la mula. Este sencillo pero conmovedor cuadro fue acompañado de cantos y poesías populares, y a la celebración asistieron tanto religiosos como habitantes del pueblo, quienes llegaron portando luces y hachas.
Este evento cumplió su 800 aniversario hace dos años. Marcó el nacimiento de una tradición que pronto se extendió por otros pueblos y ciudades, siendo adoptada especialmente por los franciscanos. A partir de ahí, comenzaron a crear representaciones plásticas de la Natividad, llevando esta costumbre a España. Artistas como Martínez Montañés en el siglo XVI y La Roldana en el siglo XVII contribuyeron al auge del belenismo en el país, realizando esculturas que se convirtieron en parte fundamental de la tradición.
La Virgen con el Niño en la Catacumba de Priscila
Antes de la famosa representación de San Francisco, ya en el siglo II se realizaban representaciones del Nacimiento de Cristo. En la Catacumba de Priscila en Roma, se puede observar una de las primeras escenas del Nacimiento, donde la Virgen María aparece con el Niño Jesús en brazos, mientras el profeta Isaías señala con su dedo hacia la estrella que guía a los Reyes Magos.
En España, la tradición belenística tiene una gran relevancia, especialmente en Murcia, donde se ha desarrollado una industria artesana dedicada a la creación de figuras de barro y otros materiales. Durante el siglo XVIII, el escultor Francisco Salzillo realizó algunas de las representaciones más célebres, que han perdurado hasta hoy como un referente del belenismo español.
En Jerez de la Frontera, también se celebra esta tradición, con un mercado turístico dedicado al belén. En Málaga, el belenismo está profundamente arraigado, y sus belenistas, muchos de los cuales trabajan de forma altruista y benéfica, son altamente cotizados. La provincia de Málaga alberga el Museo Internacional de Arte Belenista, inaugurado en Mollina en noviembre de 2017, que ha servido como un espacio para la exposición y conservación de esta tradición artística. Este museo es fruto del esfuerzo de la Fundación Díaz Caballero, formada por Antonio Díaz, Ana Caballero, y sus hijos, quienes han hecho posible la creación de este importante centro cultural.
La influencia del Belén Napolitano
Otro de los grandes legados del belenismo en España proviene de Nápoles, donde las familias aristocráticas comenzaron a crear elaborados belénes napolitanos en el siglo XVIII. Estos belenes abandonaron las iglesias y se trasladaron a las mansiones de la nobleza, donde se convirtieron en un símbolo de ostentación. La costumbre napolitana fue importada a España por el Rey Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia, quienes trajeron la tradición a la corte española, donde se popularizó rápidamente.
Las diez escenas que no deben faltar en el nacimiento
- La Anunciación a la Virgen: este episodio tuvo lugar en la casa de María, en Nazaret. El Ángel le anuncia que su concepción será obra del Espíritu, y que dará a luz a un Niño de nombre Jesús, que salvará a su pueblo del pecado; y que no tendrá fin su reino. María acepta la palabra del Ángel.
- La Posada: otro rincón indispensable. San José y su mujer acuden a Belén para empadronarse. Ella está embarazada. San José buscó un lugar adecuado para María en el que pudiera estar bien atendida a la hora de dar a luz, pero no había sitio para ellos en la posada y tuvieron que alojarse en un establo.
- El portal de Belén: es la escena principal. Junto a la Virgen María y San José y conforme a la descripción del evangelio de San Lucas, está el Niño envuelto en pañales y en un pesebre. Dentro de la cueva se encuentran el buey y la mula. En un establo en el que había animales nace Jesús; en estas condiciones de extrema pobreza ocurrió, según la Biblia, todo.
- La anunciación a los pastores: el ángel anunció a los pastores el nacimiento del Niño. Los pastores estaban socialmente mal considerados. Se les tenía por falsos, embusteros, ladrones. Sin embargo es a ellos a quienes se les aparece el ángel, para anunciarles el nacimiento. Los pastores fueron los primeros que recibieron la Buena Nueva. Estaban velando al raso cerca de sus rebaños. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
- Adoración de los pastores: los pastores van a adorar al Niño con verdadero entusiasmo. Se encaminan hacia Belén, donde lo encuentran como les había dicho el ángel. Transmitieron la noticia por el lugar y muchas más personas vinieron a adorar al Niño Jesús. La Virgen María, llena de alegría, guardaba todo esto en su corazón.
- Los Reyes Magos adoran al Niño: una estrella guió a los Reyes Magos hasta Belén. Seguramente era un astro natural que destacaba sobre los demás. Algunos piensan que pudo haber sido el cometa Halley. Es posible; pero para los cristianos fue el signo que puso Dios en el cielo para conducir a los Magos hacia el Niño. La escena de la Natividad ha quedado tradicionalmente unida a la imagen de estos tres Magos, aunque históricamente no fue así. El Belén trata de ser respetuoso con la historia, pero se ha buscado también la coincidencia con los grandes maestros de la pintura y con la tradición belenística. Ésta ha sido la razón por la que se ha representado la Adoración.
- Los oficios tradicionales: también se representan en el Belén los oficios tradicionales de la época: el herrero, la lavandera, el tendero, el panadero, el alfarero... Jerusalén estaba rodeada de almenas y murallas y a través de sus puertas abiertas se ven las calles estrechas, los arcos, las caravanas de camellos...
- El castillo de Herodes: la gran fortaleza del tetrarca preside la cima de la montaña. Al oír el rey, rodeado por sus fieles soldados y consejeros, la profecía de Miqueas que anuncia el nacimiento del nuevo Rey, teme perder su trono como casi todos los gobernantes de la antigüedad. Para tratar de defenderlo por todos los medios ordena a su guardia que degüelle a todos los niños menores de dos años. Es la matanza de los inocentes.
- También hay romanos: era época del dominio del Imperio. Por aquel tiempo la convivencia era pacífica entre judíos y romanos, de hecho, muchos judíos procuraban adquirir la ciudadanía romana por conveniencia. Si José y María viajan a Belén es porque el césar Augusto había proclamado un edicto mediante el cual se haría un censo de todo el Imperio.
- La Sagrada Familia huye a Egipto: la orden de Herodes pone en peligro la vida del Niño y José fue advertido en sueños por el ángel de que tomara a su familia y abandonara Belén a toda prisa.
