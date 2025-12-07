El Belén en Málaga: una representación de los Evangelios y su influencia en el arte popular

El belén es mucho más que una simple representación religiosa; es una manifestación de cultura, arte y tradición que ha perdurado durante siglos. En Málaga, como en otras partes de España, el belénismo sigue siendo una costumbre viva, que se refleja tanto en las creaciones de los belenistas locales como en los espacios dedicados a su preservación, cada Adviento. Con el paso de los años, el portal de Belén sigue siendo un símbolo de la Navidad y un reflejo de la devoción y el arte popular que une a generaciones pasadas y presentes en un mismo acto de celebración.

Cada año, durante estos días de puente de la Inmaculada, miles de hogares en Málaga y el resto de España montan con esmero y dedicación su portal de Belén, una tradición que se transmite de generación en generación. Este acto, que se repite en incontables casas, sigue siendo una de las celebraciones más entrañables y representativas de la Navidad, marcando el inicio de estas fiestas con una representación de la Natividad de Jesús.

Para muchos, el montaje del Belén no es solo una actividad que se realiza en los días previos a la Navidad, sino una verdadera pasión que les ocupa gran parte del año. Belenistas de todas las edades dedican tiempo, dedicación y rigor para crear estas escenas, que van desde las más monumentales y detalladas hasta las más sencillas pero igualmente significativas. La meticulosidad con la que se trabajan los personajes, paisajes y elementos del Belén es un reflejo del amor y el respeto por esta tradición.

El Museo Carmen Thyssen Málaga acoge el Belén napolitano de Dolores de San Juan. / Eduardo Nieto

La representación del nacimiento de Jesús ha sido inmortalizada en el arte belenista desde la Edad Media. En Málaga, una ciudad con una fuerte tradición en belenismo, destacan diversos artistas y escultores que han contribuido a mantener viva esta costumbre desde antiguo. Pero, ¿cuál es el origen del portal de Belén y cuándo se representó por primera vez el nacimiento del Niño Jesús?

El Primer Belén: San Francisco de Asís y el origen de la tradición

El origen del portal de Belén se remonta específicamente al año 1223, cuando San Francisco de Asís celebró una misa de Navidad en el pueblo de Greccio, Italia. Con el permiso del Papa Honorio III, San Francisco organizó un emotivo acto en el que se representó el Nacimiento del Niño Jesús con una imagen del niño, el buey y la mula. Este sencillo pero conmovedor cuadro fue acompañado de cantos y poesías populares, y a la celebración asistieron tanto religiosos como habitantes del pueblo, quienes llegaron portando luces y hachas.

Este evento cumplió su 800 aniversario hace dos años. Marcó el nacimiento de una tradición que pronto se extendió por otros pueblos y ciudades, siendo adoptada especialmente por los franciscanos. A partir de ahí, comenzaron a crear representaciones plásticas de la Natividad, llevando esta costumbre a España. Artistas como Martínez Montañés en el siglo XVI y La Roldana en el siglo XVII contribuyeron al auge del belenismo en el país, realizando esculturas que se convirtieron en parte fundamental de la tradición.

La Catacumba de Priscila alberga una de las primeras representaciones de la Virgen María. / L. O.

La Virgen con el Niño en la Catacumba de Priscila

Antes de la famosa representación de San Francisco, ya en el siglo II se realizaban representaciones del Nacimiento de Cristo. En la Catacumba de Priscila en Roma, se puede observar una de las primeras escenas del Nacimiento, donde la Virgen María aparece con el Niño Jesús en brazos, mientras el profeta Isaías señala con su dedo hacia la estrella que guía a los Reyes Magos.

En España, la tradición belenística tiene una gran relevancia, especialmente en Murcia, donde se ha desarrollado una industria artesana dedicada a la creación de figuras de barro y otros materiales. Durante el siglo XVIII, el escultor Francisco Salzillo realizó algunas de las representaciones más célebres, que han perdurado hasta hoy como un referente del belenismo español.

En Jerez de la Frontera, también se celebra esta tradición, con un mercado turístico dedicado al belén. En Málaga, el belenismo está profundamente arraigado, y sus belenistas, muchos de los cuales trabajan de forma altruista y benéfica, son altamente cotizados. La provincia de Málaga alberga el Museo Internacional de Arte Belenista, inaugurado en Mollina en noviembre de 2017, que ha servido como un espacio para la exposición y conservación de esta tradición artística. Este museo es fruto del esfuerzo de la Fundación Díaz Caballero, formada por Antonio Díaz, Ana Caballero, y sus hijos, quienes han hecho posible la creación de este importante centro cultural.

La influencia del Belén Napolitano

Otro de los grandes legados del belenismo en España proviene de Nápoles, donde las familias aristocráticas comenzaron a crear elaborados belénes napolitanos en el siglo XVIII. Estos belenes abandonaron las iglesias y se trasladaron a las mansiones de la nobleza, donde se convirtieron en un símbolo de ostentación. La costumbre napolitana fue importada a España por el Rey Carlos III y su esposa María Amalia de Sajonia, quienes trajeron la tradición a la corte española, donde se popularizó rápidamente.

Así es el Belén instalado en la Catedral de Málaga este Adviento de 2025 / Gregorio Marrero

Las diez escenas que no deben faltar en el nacimiento