La conexión de Adolfo Suárez con la MA-20 no cumple con la normativa de carreteras, según el Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha mantenido esta semana una reunión con representantes de la Plataforma Ciudadana Bosque Urbano en la que han abordado la conexión del Bulevar Adolfo Suárez de Málaga capital con la carretera MA-20. El pasado noviembre, el Ayuntamiento malagueño admitió que no ha encontrado "una solución razonable"

Según ha informado el Gobierno en una nota, Javier Salas ha mantenido el encuentro con Pedro Francisco Sánchez y Antonio Lozano, portavoz y vocal del colectivo respectivamente. Durante el mismo, el subdelegado ha explicado a los miembros de la plataforma ciudadana que la conexión del Bulevar Adolfo Suárez de Málaga capital con la carretera MA-20 no cumple los requisitos de la normativa de carreteras.

De este modo, el primer informe técnico que así lo constata es el informe sectorial de la Dirección General de Carreteras en relación con el actual Plan General de Ordenación Urbana vigente de la ciudad de Málaga, que data de 2011. Posteriormente, sendos informes también de la Dirección General de Carreteras a instancias del Ayuntamiento de Málaga en 2020 y en 2024 así lo reiteran, ya que dicho enlace no cumple la normativa vigente de Carreteras al no respetarse la distancia de seguridad entre enlaces consecutivos. Un incumplimiento y carencias de movilidad que complican el futuro de las torres proyecadas por el Ayuntamiento.

«Málaga Tree», la propuesta de Urbania para los terrenos de Repsol. / L.O.

Un revés a los planes de urbanizar con rascacielos los terrenos de Repsol que Bosque Urbano espera que sirva al alcalde para poner "un poco de sensatez y cordura, porque no se puede construir una cantidad de edificios y centros comerciales sin contar con un plan de movilidad que dé entrada y salida a toda la cantidad de vehículos y personas que se quiere meter en ese sector". En opinión de Pedro Francisco Sánchez, portavoz de la plataforma ciudadan, el Ayuntamiento debería admitir "la realidad"y "paralizar el proyecto que plantea en Repsol".