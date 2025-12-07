Cuatro fallecidos en las carreteras malagueñas en un puente trágico

El puente de la Constitución, al que aún le queda este lunes festivo, 8 de diciembre, deja ya un balance trágico en las carreteras malagueñas con cuatro fallecidos y varios heridos, tres de ellos de gravedad. La madrugada del domingo ha sido la más negra con tres víctimas mortales en la provincia de Málaga. Con estos cuatro fallecimientos, en lo que va de año, han perdido la vida 35 personas en las carreteras malagueñas

El primero de los accidentes ocurría a las 1.36 horas, cuando una moto chocó contra una palmera en la avenida Ramón y Cajal de Marbella. Un joven de 30 años murió en el lugar del siniestro.

A las 3.01 horas, un vehículo se salió de la vía en la carretera A-7377, en sentido a Setenil de las Bodegas, en el término municipal de Ronda y ocasionó la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, que fueron evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Regional de Málaga. Las víctimas de este accidente son muy jóvenes, entre los 21 y 23 años.

Unas horas después, en concreto a las 7.20, se registró un choque entre un turismo y una moto en la autovía A-7 en el kilómetro 1.052, en el que falleció un varón pese a la intervención de los servicios de emergencia. Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmaron al centro de coordinación el corte de la autovía sentido Málaga y un carril en dirección a Cádiz, que quedó abierta unas horas después.

Estos tres siniestros se suman al ocurrido el sábado en el municipio de Alcaucín, donde una persona falleció y otra resultó herida tras una colisión frontal entre dos vehículos, según informaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El accidente tuvo lugar sobre las 08.15 horas en la A-402 en Alcaucín, sentido Vélez-Málaga. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una colisión frontal entre dos vehículos. De inmediato, dieron aviso a los bomberos del CPB, los sanitarios y efectivos de la Guardia Civil.

Los sanitarios, según el 112, evacuaron a un hombre de 47 años herido a un centro sanitario. Por su parte, el CPB precisó que había una persona fallecida y que estaba atrapada, por lo que la dotación del CPB de Vélez-Málaga desplazada tuvo que excarcelar el cuerpo.

La cifra de fallecidos en Andalucía se eleva a siete con otras tres víctimas mortales en Sevilla y Jaén hasta este domingo.