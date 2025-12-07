¿Tienes diabetes tipo 1? Investigadores de Málaga buscan voluntarios para un ensayo clínico

Un equipo de investigadores del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma Bionand) buscan personas con diabetes tipo 1, de entre 18 y 75 años, que quieran participar en un proyecto de investigación. El objetivo es estudiar la salud hepática de estas personas, identificar qué porcentaje padecen hígado graso y evaluar distintas intervenciones que ayuden a su mejoría.

El doctor José Carlos Fernández, médico especialista en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Regional, explica que el hígado graso es una afección vinculada a la obesidad que provoca un almacenamiento de grasa en este órgano, aumentando el riesgo de daño hepático, cirrosis e incluso cáncer si no se detecta y trata a tiempo.

Se trata de una patología muy frecuente en las personas con diabetes tipo 2 debido a su relación con el sobrepeso y la obesidad. “Casi el 70-80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen hígado graso”, resalta el doctor Fernández, que señala que en la diabetes tipo 1 es menos frecuente por tratarse, en general, de personas más jóvenes y con menos patologías asociadas.

Relación poco estudiada

No obstante, advierte de que, debido a la actual “epidemia de obesidad”, están observando que cada vez más personas con diabetes tipo 1 tienen obesidad y, en consecuencia, presentan hígado graso. El problema, añade, es que esta patología ha sido “muy poco estudiada” en la diabetes tipo 1 y no existen tratamientos específicos con eficacia demostrada.

Por ese motivo, ante esta situación, el doctor Fernández, junto a un equipo de investigación —donde participan endocrinólogos, digestivos, radiólogos, enfermeros, nutricionistas y biólogos—, han puesto en marcha un estudio con un doble objetivo: estudiar la asociación entre la diabetes tipo 1 y el hígado graso e investigar posibles tratamientos que ayuden a mejorar la salud de quienes lo padecen, intentando disminuir el riesgo de problemas hepáticos.

Tratamiento novedoso

Para ello, el proyecto, financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), propone una intervención basada en una “modificación intensiva del estilo de vida”, que incluye seguir una dieta mediterránea y realizar ejercicio, ya que, según indica el doctor Fernández, en la diabetes tipo 2 este enfoque ha demostrado ser una de las estrategias con mejores resultados.

Además del cambio del estilo de vida, se incluirá también una intervención “muy novedosa” a través de un complemento alimenticio llamado butirato. “Es un ácido graso de cadena corta que producen las bacterias de nuestro propio intestino de forma natural cuando comemos fibra. El butirato parece que está relacionado con la reducción de la resistencia a la insulina y podría mejorar el hígado graso”, cuenta el especialista. “Nuestro objetivo es evaluar si las personas que toman butirato tienen mejoría del hígado graso en comparación con las personas que no lo toman”, añade.

¿En que consistirá?

Entre las pruebas que se realizarán a las personas que participen en el estudio se incluye una elastografía —una prueba similar a una ecografía—, que es indolora y que sirve para ver la cantidad de grasa del hígado. También se realizarán análisis de sangre, orina y de microbiota intestinal, junto con pruebas de composición corporal, para ver la cantidad de grasa y músculo del cuerpo.

Tener hígado graso triplica el riesgo de padecer cáncer de hígado. / L.O.

El ensayo clínico tendrá una duración de seis meses y el objetivo es poder evaluar a 200 personas con diabetes tipo 1 y con hígado graso. Los participantes serán divididos aleatoriamente en cuatro grupos de 50 personas. Un grupo tomará butirato y realizará una modificación intensiva del estilo de vida; el segundo recibirá butirato pero mantendrá su estilo de vida; el tercero no tomará butirato —sino un placebo— y modificará de forma intensiva su estilo de vida; y el cuarto continuará con su rutina habitual y tomará placebo de butirato.

Tres visitas

Los pacientes serán evaluados a lo largo de tres visitas. En la primera se confirmará la presencia de hígado graso y que no existan contraindicaciones para participar en el estudio. “A partir de ahí, se harán dos visitas más. Una intermedia a los tres meses, y una visita final a los 6 meses”, detalla el doctor Fernández.

“Con este estudio podremos analizar de forma conjunta si las personas que toman el butirato y, además modifican de forma intensiva el estilo de vida, tienen mejores resultados que las personas que solamente toman el butirato o cambian su estilo de vida”, destaca el doctor Fernández, que recuerda que la participación en el estudio es totalmente gratuita y está previsto que comience en enero de 2026.

¿Cómo apuntarse?

Aquellas personas interesadas en participar como voluntarias pueden inscribirse mandando un correo a estudiodiabeteshigado@gmail.com o acudiendo al servicio de Endocrinología y Nutrición, ubicado en la segunda planta del Hospital Civil.

Según las estimaciones del doctor Fernández, entre 8.000 y 10.000 personas de la provincia de Málaga padecen diabetes tipo 1, que es mucho menos habitual que la diabetes tipo 2, que representa alrededor del 95% de los casos totales de diabetes.

“La diabetes es una enfermedad crónica autoinmune que destruye el páncreas, que es el órgano que produce insulina. Y, al no tener insulina endógena, hay que administrarla externamente, que es la insulina que utilizan las personas con diabetes para controlar sus niveles de glucosa”, explica el profesional.