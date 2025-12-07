Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Jardín Botánico La Concepción se transforma con 'Alice Christmas': un mundo de luz y fantasía

El Jardín Botánico Histórico La Concepción acoge 'Alice Christmas', un recorrido nocturno con personajes de 'Alicia en el País de las Maravillas' para disfrutar en familia

El mundo de Alicia en el País de las Maravillas llega al Jardín Botánico Histórico La Concepción esta Navidad 2025. Lo hace a través del espectáculo 'Alice Christmas', con nueve mundos de luz, música y fantasía, donde los visitantes recorrerán un itinerario nocturno junto a personajes como Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco o la Reina de Corazones Congelados. Cada espacio del recorrido ha sido diseñado para envolver al espectador en una experiencia sensorial única que combina arte, literatura y naturaleza. 'Alice Christmas' promete convertirse en una de las experiencias más mágicas de la Navidad malagueña.

Director artístico

El director artístico de Alice Christmas, Alberto Díaz, explica que: "es una experiencia maravillosa para vivir en familia, aunque la familia sea de dos, suficiente, porque rezuma mucho amor. El Jardín Botánico es un sitio que te remueve sentimientos, y cuando te sumerges en el universo de Alicia ya es, como dicen por ahí, “la repera”. Es un lugar para disfrutar, sentir y emocionarse".

La inspiración para realizar la obra es "precisamente, Alicia. En los dos años anteriores vimos que la gente se volvía niña: se hacían pequeñitos y eran felices como los niños. Nos preguntamos qué historia representa ese paso del adulto al niño y viceversa, y la respuesta fue Alicia. En ella pensamos, y aquí estamos", apunta Díaz.

La exposición está repleta de señales que te transportan al jardín de las maravillas y Díaz recalca los mejores lugares del recorrido: "El lago pequeño, donde está Alicia, incorpora una canción preciosa de Alberto Miras. También el Palacio de la Reina, un lugar muy especial donde los soldados de corazones rojos se transforman en corazones azules de hielo, manteniendo la simbología pero con un toque diferente. Además, el paseo del sombrerero y las sorpresas del conejo y del gato, que aparece por cualquier sitio y es una auténtica delicia".

El gato de 'Alice Christmas'

El gato de 'Alice Christmas' / Manuel Díaz

La preparación de una exposición de este calibre lleva mucho tiempo: "La preparación técnica ha llevado unos tres meses, lo que es colocar y montar los elementos. La preparación artística comenzó justo al terminar la edición anterior: empezamos a pensar, diseñar, buscar fórmulas y localizaciones para que todo tuviera sentido y relato. En conjunto, entre todos, alrededor de seis meses".

Díaz eligió el Jardín Botánico La Concepción y explica que: "el mayor desafío es proteger y respetar la naturaleza. Este Jardín Botánico es un lugar único, con una naturaleza exuberante, y estamos obligados a cuidarlo: primero por corazón, y después por ley. Nosotros no pinchamos luces como en un árbol de Navidad; lo que hacemos es realzar la naturaleza con luz".

Público

Díaz manifiesta que el público que visita 'Alice Christmas' son "desde niños pequeños hasta niños mayores de 80 o 90 años. Vienen grupos, autobuses, muchísima gente. Estamos encantados con la progresión. El primer año fue sorpresa, el segundo creció más y este año estamos batiendo récords".

El impacto de personas que asisten a la exposición: "Yo de números no sé, soy artista, pero sé que el impacto es importante. Viene muchísima gente en autobuses desde Córdoba, Sevilla, Granada o municipios pequeños. Es turismo que llega y dinero que se queda en la ciudad", resume.

"Que se lleve la sensación de haber vivido un momento muy bonito y agradable. Que se quite el traje de adulto y se quede con el traje de niño, a poder ser, durante el resto del año", concluye Díaz.

Precios para Alice Christmas

Los precios de las entradas con tarifa general son de 15,5 € para adultos, 11,5 € para niños y 11,3 € para grupos de 10 personas. Los precios reducidos, según el horario, son de 11,5 € para adultos, 7,5 € para niños y 8,5 € para grupos de 10 personas. Los días 1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre, así como el 6 de enero, el evento contará con un descuento del 50%.

