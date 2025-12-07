Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Málaga necesita 10.000 albañiles cualificados ante el auge turístico y la falta de relevo generacional

La patronal de la construcción o el Colegio de Arquitectos coinciden en que, frente a sueldos cada vez más elevados, una formación más práctica permitiría atraer a un mayor cupo de especialistas

La falta de relevo generacional en el sector de la construcción lastra el cumplimiento de los plazos a la hora de culminar los proyectos. / la opinion

Fran Extremera

Fran Extremera

Málaga

No es un problema nuevo. Pero alcanzado el primer cuarto de este siglo la provincia de Málaga se encuentra en pleno desarrollo demográfico y urbanístico, alentada por el crecimiento turístico que se ha disparado durante los tres últimos años, y en este momento necesita de manera urgente unos 10.000 albañiles cualificados. La falta de relevo generacional es una realidad que el sector de la construcción lo padece como pocos.

La patronal de la construcción o el Colegio de Arquitectos en la provincia coinciden en que una formación más práctica permitiría atraer a un mayor cupo de especialistas. El aumento de los sueldos, que no bajan de los casi 2.500 euros mensuales, con vacaciones y días de descanso, no es suficiente.

Cursos específicos

La problemática radica en que la mano de obra requerida debe ser cualificada. Incluso se proponen a las autoridades estatales y autonómicas medidas que permitan agilizar, mediante cursos específicos, los trámites que sirvan para incorporar a albañiles y peones recién llegados desde otros países y que se encuentran en búsqueda de empleo. El Banco de España eleva el déficit de especialistas en el país a un cupo no inferior a los 700.000.

MLG 08-05-2025.-Varios albañiles durante su jornada de trabajo en una construcción de viviendas en la capital

Una formación más práctica permitiría atraer a un mayor cupo de especialistas / Álex Zea

Faltan asimismo carpinteros, fontaneros o encofradores, de manera que muchos proyectos en ejecución no dejan de incumplir los plazos de entrega, como consecuencia de un realidad que a juicio de los portavoces del Colegio de Arquitectos arrancó allá por 2008, al estallar la anterior crisis.

Uno de los vocales de la Junta de Gobierno del COAG Málaga, Gonzalo Martín Benavides, sostiene que el sector de la construcción no se reactivó hasta 2017 y que en casi una década «los buenos encargados de obra decidieron jubilarse y dedicarse a otras tareas, dejando sin relevo generacional su tarea en el jerárquico mundo de la construcción».

Una situación dramática

Este portavoz de los arquitectos malagueños reconoce que las contratas actualmente ofrecen plazos de más de seis meses, al inicio de los trabajos, «con la problemática añadida de no encontrar buenos oficiales. A esto se une que han desaparecido casi por completo gremios artesanales», con la consiguiente desaparición de ciertos oficios tradicionales.

En pleno debate sobre la falta de vivienda en la provincia y el encarecimiento de los inmuebles, tanto para adquisición como para alquiler, para los promotores la situación «es dramática». Así se han convertido en «artículos de lujo» sistemas productivos tradicionales como «los morteros de cal, la carpintería de armar, el tapiaje...».

BARCELONA 17/02/2021 Economia La APCE presenta el Estudio de la Oferta de vivienda de obra nueva en Catalunya. En la foto obras de pisos en Poble Nou, debajo Les Glòries. FOTO de RICARD CUGAT. CONSTRUCCION. TRABAJO. OBREROS. ALBAÑILES

Faltan encofradores, de manera que muchos proyectos en ejecución no dejan de incumplir los plazos de entrega / RICARD CUGAT

«Con todo este panorama en el Colegio de Arquitectos pensamos que es fundamental la inversión en formación. Es fundamental que los futuros especialistas vayan ocupando los puestos perdidos, mediante prácticas y experiencia en obra. Desde los peones que pueden empezar en edad temprana hasta oficiales, que puedan ir ascendiendo a capataces o encargados, es necesario que puedan incorporarse lo antes posible a nuestro sector», relata el propio Martín Benavides.

"No hay formación"

Sin esa formación será complicado «volver a equilibrar el mercado laboral en el mundo de la construcción». Lo expresa también el oficial de albañilería Juan Carlos Sánchez: «No hay formación tampoco. Si en unos años no lo impulsan desde la Formación Profesional, esto va a ser una sangría. Los maestros se van jubilando, y no hay aprendices. Están llegando personas de fuera, pero que no tienen formación. Tendríamos que hacer una selección en origen como hacía Alemania en su tiempo», añade.

Según un informe de Andimac, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, la falta de mano de obra cualificada está condicionando la capacidad de crecimiento del sector. Y es que la edad media de los trabajadores es cada vez más alta, pues alcanzará los 45 años al cierre de este año, y el 20,1% de los ocupados ya tenía más de 55 años en 2023, lo que refleja la ausencia de relevo generacional.

35cb2ddd f9cb 4978 ac18 7e5ad84c1314 16 9 discover aspect ratio default 0 x695y408

"Si en unos años no lo impulsan desde la Formación Profesional, esto va a ser una sangría" / efe

Recordemos que con datos del tercer trimestre de este año en la provincia, facilitados por la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, el sector alcanzaba una media de 66.600 afiliaciones en la Seguridad Social, que suponían un 5,23% más que en el mismo trimestre del año anterior. Como curiosidad, los autónomos representaban de este cupo casi el 27% del total.

Aún con el mencionado crecimiento interanual, la paradoja que denuncian las distintas patronales pasa por ese cupo de más de 18.500 demandantes de empleo que existen en la provincia de Málaga. Es cierto que en un año ese cupo ha bajado un 4,59%, pero no todos los demandantes poseen la formación requerida para muchos de los puestos que a diario quedan vacantes a pie de obra. De ahí que se insista en la formación, desde todos los ámbitos consultados.

Málaga necesita 10.000 albañiles cualificados ante el auge turístico y la falta de relevo generacional

