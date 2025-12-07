Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinciones

Málaga renueva por cuarta vez la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación'

El consistorio malagueño, que mantiene la distinción desde 2011, ha presentado proyectos en eficiencia energética, movilidad inteligente y apoyo al emprendimiento para esta renovación

Una imagen aérea del PTA, conocido también como Málaga Tech Park.

Una imagen aérea del PTA, conocido también como Málaga Tech Park. / L. O.

La Opinión

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha renovado por cuarta vez la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a Málaga, un reconocimiento que mantiene desde 2011. Este reconocimiento se otorga a las ciudades que se distinguen en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo políticas, potenciando estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador, según ha informado este domingo el Ayuntamiento.

Málaga mantiene esta distinción desde el año 2011 y es la tercera renovación (2015, 2021 y 2025), lo que pone de relieve el avance de la ciudad hacia un modelo urbano inteligente, sostenible, digital y orientado a las personas, ha precisado el consistorio.

Para ello, ha expuesto las actividades que avalan y muestran la política de apoyo a la innovación realizada desde la renovación de la distinción hasta la actualidad y la participación por parte del Ayuntamiento en las actividades y reuniones de la Red Innpulso.

Más de 50 proyectos municipales innovadores

Para esta renovación, el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento han presentado más de 50 proyectos en materia de eficiencia energética, sostenibilidad medioambiental, movilidad inteligente, movilidad eléctrica, seguridad y emergencias, innovación urbana, infraestructuras de telecomunicaciones, cultura e innovación, innovación interna, turismo inteligente, apoyo al emprendimiento y foros y eventos.

Málaga, además, ejerce un papel destacado en la Red Impulso como vicepresidenta de Grandes Ciudades y participa de forma activa en su Consejo Rector, y lidera junto con Terrassa y el Ministerio el nuevo Grupo de Trabajo de Transferencia de Conocimiento, que involucra a 17 ciudades.

La Comisión Europea situó también a Málaga como segunda ciudad más innovadora de Europa en los premios iCapital 2023 y ha reforzado su reputación como laboratorio urbano en inteligencia artificial, datos, sostenibilidad y participación ciudadana.

