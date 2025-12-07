Una malagueña en la final de Drag Race España: Satín Greco lucha por la corona

La quinta edición de Drag Race España llega a su esperada Gran Final este domingo a las 20:00 en Atresplayer. Esta temporada ha sido un verdadero éxito, destacando por su impresionante audiencia y convirtiéndose en la más valorada de la historia del programa en España.

Además, este año, el premio ha alcanzado un récord: 50.000 euros, el mayor en la historia del formato en el país.

Entre las reinas finalistas que aspiran a la corona, destaca una malagueña: Satín Greco, una talentosa drag de 39 años proveniente de Torremolinos, Málaga.

Satín se define como la "madre" de esta edición y su nombre, inspirado en la protagonista de Moulin Rouge, rinde homenaje a su tía, Tina Greco, una renombrada transformista española. Sus referentes incluyen a grandes figuras del arte español como Lola Flores, Rocío Jurado y Lina Morgan, fusionando el folclore español con su estilo único y versátil.

Satín Greco se describe como una artista completa, capaz de ofrecer desde un apasionado folclore español hasta impactantes actuaciones llenas de sensualidad y elegancia. Con una trayectoria dedicada al drag, asegura que su objetivo es convertirse en la próxima "superestrella drag española" y representar el arte español con orgullo.

Este domingo, Satín Greco competirá contra otras tres talentosas reinas para conseguir la corona y convertirse en la próxima gran figura del drag en España. ¿Logrará la malagueña hacer historia? No te pierdas la Gran Final de Drag Race España este domingo a las 20:00, solo en Atresplayer.

Satín Greco es una de las finalistas de esta sexta edición de Drag Race España. / Atresmedia

Margarita Kalifata (32 años, Córdoba):

Originaria de Córdoba, la ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad, Margarita toma su nombre del barrio marginal Las Margaritas y del Califato de su ciudad. Se describe como una "niña de seis años atrapada en el cuerpo de una sex symbol".

Drag Race España celebra su sexta edición este domingo. / Atresmedia

Nix (29 años, Alicante / Copenhague)

Nix llega desde Copenhague, pero es originaria de Alicante. Esta es su primera actuación en España, habiendo trabajado previamente en Dinamarca y Noruega.

Laca Udilla (27 años, Valencia):

Originaria de Valencia y residente en Madrid, Laca toma su nombre del "generalísimo Francisco Franco" como parte de una performance. Su seña de identidad es el "bigotillo", con un toque de humor sobre la asociación entre los hombres con bigote.