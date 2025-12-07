Un puente con mucho Sabor a Málaga

La Gran Feria Sabor a Málaga vivió este domingo otro lleno total. Miles de malagueños y visitantes recorrieron el lateral del Parque de Málaga en el que están instalados desde el jueves pasado un total de 120 productores llegados de 45 municipios de la provincia.

Para consumo propio en las inminentes fiestas navideñas o para regalar, los productos de la despensa malagueña se alzan estos días en el ranking de los más buscados. Pero, además, los visitantes disfrutan de las numerosas actividades organizadas en esta edición como cocinados en directo, degustaciones y actuaciones musicales.

Un puesto de productor cárnicos de la feria / "Gregorio Marrero " / LMA

En la programación del domingo el protagonismo fue para los talleres gastronómicos. A primera hora, los niños participaron en un taller de repostería y pudieron dejar su carta a los Reyes Magos en el buzón mágico de Sabor a Málaga.

El almuerzo consistió en hamburguesas elaboradas con productos locales, seguido de un taller en directo de pan artesano a cargo de Miguel Urbaneja y un recorrido por las mejores chacinas malagueñas. Mientras, la tarde culminó con una cata de cervezas artesanas de la provincia.

La Gran Feria Sabor a Málaga, este domingo, 7 de diciembre / Gregorio Marrero

Degustaciones para los jóvenes

Este lunes, es otro de los días señalados, ya que está dedicado a la Juventud con degustaciones variadas. Además, los jóvenes asistentes pueden inscribirse en un lugar habilitado para ello para recoger regalos, entradas para museos y degustaciones gratis.

El arte del corte de jamón está igualmente muy presente este lunes, con el Gran Concurso de Cortadores de Jamón Popi, clasificatorio para la final de Barcelona 2026. También se impartirá un taller para aficionados y se ofrecerán cientos de raciones solidarias.

Programa de este lunes y martes de la Gran feria de Sabor a Málaga / L.O.

La jornada vespertina contará con un concierto gratuito del grupo ‘Nohe’, finalista del concurso Emmerge Málaga y Encarni Navarro. Asimismo, los jóvenes podrán participar en un concurso de cocina amateur y el desafío interactivo del Málaga CF con premios y sorpresas.

Aunque ya no es festivo, la feria continúa hasta el martes con la Pasarela de Novedades de los Productores Sabor a Málaga, donde se presentarán los productos que marcarán tendencia en 2026, entre otras actividades.