El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos

Un parque con un gran lago, un géiser de 20 metros de altura,atracciones infantiles y su propio zoo de animales exóticas. Así es uno de los entornos naturales más destacados y visitados de la Carretera de Cádiz que abrió sus puertas por primera vez en 1992 y que se mantiene en constante cambio y ampliación.

Se trata el Parque del Oeste, uno de los espacios urbanos más emblemático de la capital que cuenta con apertura al mar a través del nuevo paseo marítimo del poniente y que tiene en su interior una amplia riqueza natural y una completa oferta de ocio y deporte.

Un lago y un impresionante géiser en el Parque del Oeste de Málaga

De ese modo, este parque tiene en sus 74.000 metros cuadrados de extensión una amplia variedad de vida vegetal, con más de 22.000 metros cuadrados de zonas verdes en los que se pueden encontrar 14.000 plantas y floras, y casi 800 árboles.

Pero si un entorno es el más admirado del parque es su gran lago, con cerca de 11.000 metros cuadrados de superficie, en el que se puede contemplar un impresionante géiser de hasta 20 metros de altura. Asimismo, en la ribera del lago se puede encontrar un mosaico de la comunidad de Andalucía y Marruecos.

Esculturas artísticas en el Parque del Oeste

Y para embellecer el lugar, este parque dispone en su recinto de 45 estatuas localizadas en distintos puntos del parque, creadas por el artista alemán Stefan von Reiswitz, afincado en Málaga.

De ese modo, los visitantes pueden contemplar durante su paseo toda clase de esculturas mitológicas y fantásticas, como sirenas, delfines, damas, unicornios o minotauros.

Pistas deportivas en este parque de Málaga

Además, en su recinto se puede disfrutar de todo tipo de equipamientos para los amantes de la vida activa, con varias pistas de baloncesto, fútbol sala y demás deportes en los más de 4.000 metros cuadrados de zonas deportivas.

Esto se une a los 400 metros cuadrados que ocupa la zona de ocio y juego infantil del parque, compuesta por toda clase de toboganes, columpios y atracciones para todas las edades.

Un parque de Málaga con su propio zoológico

Y para los más mayores, el Parque del Oeste cuenta con uno de los gimnasios al aire libre para ancianos más completos de la capital.

Pero si un enclave resalta sobre los demás es su zoológico de animales exóticos, que permiten ver en el lugar patos de diferentes especies, gansos, tortugas, el Wallaby de Bennet o animales como el emú. Todo esto convierte el Parque del Oeste en uno de los rincones más singulares de toda la capital.