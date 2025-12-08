El Ayuntamiento de Málaga demolerá las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

El Distrito de Teatinos comunicó el pasado viernes a la Asociación de Vecinos Parque Teatinos, la demolición de las las cuadras de los cocheros de caballos, en la calle Mesonero Romanos.

El Consistorio pone fin, de esta manera, a 25 años de denuncias vecinales, después de que hayan quedado extinguidas las licencias municipales de los coches de caballos, cuando el pasado octubre retiró las últimas 25 del servicio de paseo turístico.

Como informó este diario, la revocación de las licencias ha venido acompañada por una indemnización de 125.380 euros por cada una.

Denuncia por ilegales

La asociación de vecinos siempre sostuvo que las caballerizas de Mesonero Romanos eran ilegales y que su falta de control había propiciado todo tipo de molestias a los vecinos de Teatinos. Para Miguel Millán, presidente vecinal, la noticia del derribo municipal de las cocheras "es una victoria agridulce, porque como vecinos hemos sido engañados durante 25 años".

Un coche de caballos entra a las caballerizas de Teatinos, en la calle Mesonero Romanos, en una foto de archivo. / Arciniega

Molestias para los vecinos

Miguel Millán recordó que, hace un cuarto de siglo, que la asociación de vecinos viene denunciando "malos olores, moscas, maltrato animal y hasta caballos muertos".

A su juicio, pese a estas denuncias que incluían el perjuicio para los animales, ha sido el aumento de la conciencia sobre el bienestar animal, y la presión de los grupos animalistas, los que ha acabado con esta situación.

"La propia modernización te lleva a que el animal no sufra, pero el animal ya sufría hace 25 años", recordó.

Miguel Millán, junto a una cuba abierta con estiércol, en las caballerizas de Teatinos, en una foto de archivo.. / A. V.

El sabor agridulce de los vecinos de Teatinos tiene que ver con la larga espera pero también, con promesas y proyectos que no se cumplieron. Así, el propio alcalde, Francisco de la Torre, en una visita electoral para las municipales de 2007, prometió a la asociación de vecinos el traslado en esa legislatura; mientras que en 2013, lo que el Ayuntamiento puso sobre la mesa fue un cambio de sitio al Cortijo de Torres, por un importe de 600.000 euros. Ahora, no hay vuelta atrás.

El futuro de la parcela

Miguel Millán también se preguntó por el futuro del solar, ahora que quedará liberado de cuadras "y es bastante grande". El presidente vecinal confió en que este terreno, que en el actual PGOU aparece calificado como zona verde, no termine "como están terminando muchas parcelas en Teatinos: destinadas para alguna universidad privada o, en este caso, como ampliación de San Telmo".