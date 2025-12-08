Andalucía
Armas de guerra, décimos de loterías, coches y un centenar de cuentas: el botín de la Guardia Civil contra el narco en Málaga, Almería Granada y Alicante
Se han embargado inmuebles valorados en más de seis millones de euros, además de vehículos, droga, armas y décimos de lotería
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas que presuntamente formaban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de hachís y cocaína y al blanqueo de dinero de millones de euros procedentes del narcotráfico.
Esta operación, de nombre 'Erytheia-Dolmen', ha culminado esta semana con una treintena de registros en diferentes propiedades en Almería, Málaga, Granada y Alicante, y ha necesitado de dos años de investigación para desmantelar esta organización con millones de euros blanqueados.
Embargo millonario
Se han embargado judicialmente inmuebles valorados en 6.110.000 euros, casi un centenar de vehículos, cerca de un centenar de cuentas bancarias, seis sociedades mercantiles, más de una tonelada de hachís o veinte kilos de cocaína, entre numerosas armas, joyas, décimos de lotería de Navidad o casi 100.000 euros en efectivos.
Fue en septiembre del presente año cuando se neutralizó la entrada de un alijo de más de una tonelada de hachís en una playa del término municipal de Adra (Almería). En esa ocasión se detuvo a cuatro componentes de la organización, de los cuales tres entraron en prisión.
Había un subfusil de guerra
Un subfusil de guerra, nueve armas cortas, dos armas largas, una pistola táser o un chaleco antibalas es el armamento encontrado en los 30 registros realizados esta semana. En ellos se ha encontrado además casi 100.000 euros en efectivos, numerosos relojes y joyas o 150 décimos de lotería de Navidad entre máquinas para contar dinero y documentación relacionada con operativas de blanqueo de dinero. Además, se ha incautado droga impidiendo su distribución: 20 kilos de cocaína, 35 kilos de hachís o 13 kilos de marihuana.
Los inmuebles embargados han sido tres explotaciones agrícolas, dos fincas de recreo, una nave industrial, una villa de lujo, cinco locales comerciales, dos viviendas dúplex o 12 fincas urbanas y agrícolas, con un valor patrimonial superior a los 6,1 millones de euros.
Vehículos, embarcaciones y bloqueo de cuentas bancarias
Durante estas actuaciones también han sido intervenidos cerca de un centenar de vehículos y embarcaciones por valor de un millón de euros o seis sociedades mercantiles del sector agrícola, hostelero y comercial. Además, se han bloqueado por orden judicial casi 100 cuentas bancarias de hasta 13 entidades distintas.
Todos los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. No se descartan nuevas detenciones.
Despliegue policial
Más de 150 efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera han participado en este operativo. Unidades de la Guardia Civil como Policía Judicial, Grupo de Acción Rápida, Grupo de Reserva y Seguridad, perros detectores del Servicio Cinológico o helicópteros de ambas administraciones.
