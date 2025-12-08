Filosofía y fútbol: La profesora de Málaga que premia a sus alumnos con cromos de fútbol

Filosofía se ha convertido este curso, prácticamente, en la asignatura favorita de los alumnos de Bachillerato del IES Serranía de Alozaina, en Málaga. La profesora Lucía Márquez es ya toda una celebridad por su original método para motivar a los estudiantes. Unir sus dos pasiones, la filosofía y el fútbol, ha sido la clave.

En su primer año como docente, Lucía sabía que su asignatura tiene fama de difícil. Por eso, desde el minuto 1 del partido aplicó una estrategia para darle la vuelta a la situación.

Sus alumnos, apasionados del fútbol como ella, reciben un cromo de un jugador por cada 9 o más que sacan en los exámenes y trabajos que tienen que realizar. «La idea les revolucionó y ahora están todos motivados para intentar sacar el 9. Y no sólo fue el boom del principio, sino que ahora siguen así», cuenta.

Un nueve, un cromo

Cuando les planteó el reto, sus alumnos pensaban que estaba de broma. Hasta que llegó la hora de entregar corregido el primer examen y los de mejores notas recibieron un cromo de su jugador o equipo favorito. Porque Lucía no les da uno cualquiera, sino que los estudiantes ponen en su examen de qué equipo son y qué cromo les gustaría.

Unos son del Barça como ella, otros del Madrid o del Málaga, pero también de equipos más pequeños como el Elche o el Getafe. «Al ser de un pueblo están más acostumbrados a darle valor a esos equipos pequeños que tienen que ser una piña, que tienen que construir el equipo, que tienen que ir remando todos juntos. Lo viven en sus equipos de aquí, del Yunquera, del Casarabonela», comenta.

Estar en un centro como el IES Serranía, con sólo 300 estudiantes y un claustro de 40 profesores, les permite un contacto más cercano.

Apoyo de Panini y Laliga

Al principio compró varios sobres de cromos, pero al publicar en la red social X una foto de lo que estaba haciendo, se hizo viral y tanto Panini como LaLiga contactaron con ella para enviarle cromos.

«Me mandaron una caja enorme, con más de 100 sobres. Me tuve que pasar un fin de semana abriéndolos para colocarlos todos. Los clasifico por equipos para que luego sea más sencillo buscarlos», explica Lucía Márquez, que con su cuenta en X, @JaqueMarquez7, acumula más de 40.000 seguidores.

Panini y Laliga colaboran con esta docente enviándole cromos de fútbol para sus alumnos

Tiene cromos de LaLigaespañola, de la Premier League y de fútbol femenino. Porque en el IES Alozaina también hay alumnas futboleras y la Liga femenina se ha implicado en su proyecto. Además, algunos no son cromos sin más, sino que se los han firmados los jugadores del Málaga CF.

En su tiempo libre, Lucía, que dudó entre el Periodismo y la docencia, se dedica al análisis táctico de partidos de fútbol y tras pasar por varios medios ahora está en Radio Marca en La Rosaleda.

Lucía Márquez, en la cabina de Radio Marca antes del inicio del Málaga - Córdoba / L.O.

El «comodín» del fútbol

Más allá de la anécdota de premiar con cromos, la profesora destaca que, «al final, esto me ha permitido crear ese vínculo personal con los alumnos para hacerles llegar lo bonito de mi asignatura. Que no lo vean como algo aburrido, sino que vean una utilidad práctica en su vida». En sus clases, les habla de temas como la libertad, la identidad personal o la justicia, «y esos temas los tienen ellos en su vida, en su día a día».

La docente destaca que utiliza el fútbol «como comodín» para explicar a sus alumnos de 1º y 2º de Bachillerato conceptos que les resulten más difíciles.

Por ejemplo, el planteamiento táctico de Simeone le ha servido para hablar de la justicia y abordar la cuestión de si el fin justifica los medios: «Les digo, hay gente a la que no le gusta el planteamiento táctico del Cholo Simeone porque juega más bien defensivo. Pero para el resultado que quiera obtener sí que le sirve. Ahí el fin justifica los medios. Entonces ellos lo entienden».

La profesora Lucía Márquez preparando exámenes para entregar con sus correspondiente cromos. / La Opinión

El fútbol también permite a esta docente trabajar los valores y luchar contra problemas como el acoso escolar. Así, cuestiona que el bullying se intente tratar a veces como «un tema tabú». «Yo he vivido eso y sé que el hablarlo, el que el alumnado se sienta en confianza como para pedir ayuda para hablar con sus profesores, porque al final es su segunda familia, es muy importante», afirma.

Sus profesores, referentes

Lucía lo pasó mal en el colegio precisamente por gustarle el fútbol: «Sufrí cierto acoso porque era ‘algo de chicos’. Me insultaban y me acosaban por esa pasión que yo tenía». Pero tenía claro que le apasionaba y continuó. Aunque reconoce que ese rechazo de sus compañeros le llevó a sentirse más conectada con adultos como sus profesores: «Siempre he sido algo ‘viejoven’».

Hoy, Lucía quiere tener el vínculo con sus alumnos que ella logró con profesores como como Alfonso Ortiz y Eduardo García, del IES Costa del Sol y el IES Los Manantiales de Torremolinos donde estudió .

Y, sobre todo, destaca a Ramón García Trigueros, «mi mejor amigo, voluntario de la Cruz Roja que va a La Rosaleda a los partidos del Málaga a salvar vidas de manera altruista». «Él es mi ejemplo de humanidad, resiliencia y superación que yo intento transmitir en el aula y ha sido él quien me ha inspirado a unir mis dos grandes pasiones y mantenerlas en mi camino», subraya.

"Cuando hablo de fútbol se me nota mi lado de profe y cuando doy clases uso ejemplos de fútbol"

Viviendo su sueño

En su primer año como docente tras sacar las oposiciones a la primera, Lucía asegura que está viviendo su sueño desde que era una niña: dedicarse al fútbol y a la educación. «Cuando hablo de fútbol se me nota mi lado de profe y cuando doy clases utilizo ejemplos de fútbol porque conecto con el alumnado y también porque para mí me resulta mucho más fácil», asegura.

Un examen de 10, premiado con cromos por esta profesora malagueña. / La Opinión

Pero como no a todos sus alumnos les gusta el fútbol, sus cromos se adaptan y también hay premios para los aficionados del motociclismo y de Operación Triunfo. Estampas que fabrica la propia docente con la plataforma de diseño gráfico Canva: «Cuando sacan un nueve o más, les digo ‘cruza la pasarela’ y les doy el cromo con su artista favorito», bromea.

Al final, Lucía Márquez afirma que las claves para que los estudiantes estén motivados son conseguir que tengan confianza en ellos mismos, en su capacidad de trabajo más allá de la inteligencia de cada uno y crear un buen vínculo alumno-profesor. Ella, sin duda, ya lo ha logrado.