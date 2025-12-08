Málaga supera el 80% de ocupación hotelera durante el puente de la Constitución

El puente de la Constitución ha dejado cifras positivas para el turismo en la provincia de Málaga. En la capital, la ocupación hotelera se ha situado por encima del 80% y un 90% en reservas de restauración, superando las cifras registradas el año pasado

Buen tiempo

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha asegurado que "el gasto turístico se ha concentrado especialmente en los tres días centrales del puente", en alusión al sábado día 6, domingo 7 y este lunes 8, circunstancia reforzada por "unas condiciones meteorológicas favorables", por lo cual "el buen tiempo" ha propiciado "el disfrute de actividades culturales, rutas urbanas y alumbrados navideños"

De esto ha puesto como ejemplo "el papel de las terrazas", enclaves hosteleros de los que ha subrayado que se han erigido en "espacios de encuentro y convivencia" que proyectan entonces "el destino Andalucía".

Málaga capital

Málaga Capital ha sido uno de los sitios con mejor resultado o con una ocupación hotelera por encima del 80% y un 90% en reservas de restauración", ha señalado, para ahondar en esta provincia y apuntar que en la provincia y la Costa del Sol los establecimientos han rondado entre el 65% y el 70% y de esa forma "han superando igualmente las cifras de ocupación del año anterior".

Frutos ha precisado que "la demanda de alojamientos rurales también es un tipo de alojamiento que en esta fecha es muy demandada", antes de apuntar que la demanda se ha situado en un 63, dato del que ha inferido "el creciente interés por experiencias naturales".

"El puente de la Inmaculada de 2025 ha supuesto un importante impulso para el sector hostelero andaluz, que afronta la temporada navideña con expectativas reforzadas y una tendencia al alza en todos los indicadores turísticos", ha concluido Frutos.

Los datos recabados por Mahos, recogen la ocupación hotelera y reservas de restauración desde el viernes día 5 y se ha prolongado hasta este lunes, Día de la Inmaculada.