El Ayuntamiento de Málaga instala una red de lavapiés con agua salada en la playa de La Malagueta

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado esta semana las obras para dotar de una red de lavapiés de la playa de La Malagueta que utilice agua salada.

La primera actuación es la creación de un pozo como primer paso para abastecer estos lavapiés con agua procedente del mar, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Málaga, desde donde han subrayado que esta iniciativa surge para hacer frente a la sequía, y en el marco de su "apuesta por la sostenibilidad", de forma que se reducirá el consumo de agua de la red municipal de suministro.

Lavapiés que se abastecerán

El Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas está ejecutando un pozo de 30 metros de profundidad con una bomba que abastecerá los 13 lavapiés existentes entre la escollera del paseo de Levante y el restaurante Antonio Martín. Toda la infraestructura quedará bajo pasarelas, "sin impacto visual", apuntan desde el Ayuntamiento.

El presupuesto estimado para llevar a cabo este proyecto piloto e innovador es de 80.000 euros en total, entre las obras del pozo y la motorización y controles del sistema, y "se prevé que esté operativo para la temporada estival de 2026".

Desde el Ayuntamiento malagueño destacan que el objetivo de esta actuación es "analizar su funcionamiento, de cara a extenderlo a instalaciones similares en otras playas de Málaga".

Otras mejoras en las playas de Málaga

Esta actuación se une también a distintas mejoras que se realizan en infraestructuras y equipamientos del litoral de la ciudad de cara a la próxima temporada.

Así, el Consistorio también tiene en marcha el procedimiento para la contratación de la renovación y ampliación de la megafonía en las playas de Málaga, con una inversión prevista de unos 250.000 euros.

Se mantienen las ubicaciones existentes para la instalación de los equipos y, además, se han añadido puntos nuevos, para ampliar la cobertura de sonido: se pasa de 12 a 16 zonas y de 43 a 49 puntos de megafonía.

Este sistema está diseñado para difundir mensajes de información, prevención y avisos de emergencia, facilitar la comunicación con los servicios de emergencia, con el objetivo de "ofrecer a los usuarios la información necesaria para su seguridad y bienestar".

También está previsto, como se recoge en los presupuestos municipales para 2026, la renovación de torres de vigilancia de las playas, por un importe de 200.000 euros.