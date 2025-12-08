"Montar una empresa es casi un acto de rebeldía porque no vas a tener ningún apoyo"

José González Villodres, de 26 años, lleva desde 2021 al frente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE), que acaba de celebrar esta semana el 30 aniversario de su creación con una emotiva gala en la que congregó y homenajeó a sus socios históricos. Cuenta con más de 600 empresas asociadas, la AJE Málaga representa al pujante tejido emprendedor de la provincia. González Villodres, también CEO de la firma Pilarbox, comenta en esta entrevista con La Opinión de Málaga la necesidad de que haya un mayor apoyo institucional y social a los jóvenes que apuestan por montar sus propios negocios.

La celebración de los 30 años de AJE incluyó un mensaje reivindicativo por su parte. ¿Qué mensaje quería transmitir a la sociedad?

Fue un día muy bonito: reunir y convocar a tanta gente, amigos y profesionales, que son la historia de esta asociación y que dan la vida por ella. Es muy importante poner en valor todo ese esfuerzo. Aprovechando el aniversario, lo que pedimos y remarcamos es la necesidad de que se respete al empresariado que al final, es el motor de la economía en general. Y el joven empresario es el inicio, el arranque de ese motor. Si no potenciamos lo que nos genera riqueza, no podemos pretender tener un país rico, desarrollado y exigir luego otras muchas cosas de la sociedad: que hay menos paro, mejores condiciones laborales para los empleados o salarios más altos. El empresariado es la última milla donde se mira el Gobierno y las instituciones. Pedimos respeto e interés para avanzar juntos y un modelo económico empresarial que funcione y que también sea atractivo. Los jóvenes tienen que ver en el emprendimiento empresarial una solución y no un mero acto de valentía (que lo es), porque arriesgas tu patrimonio y sabes que no vas a tener ningún tipo de apoyo por ningún lado.

¿Ahora mismo ser un emprendedor sigue siendo un acto de coraje, como decía en su discurso?

Sí, diría que es incluso un acto de rebeldía en contra de eso que se nos inculca de buscar la seguridad de hacerte funcionario o un empleo asalariado estable. Tenemos que trabajar para que el emprendimiento sea fiable, que el emprendedor tenga una tranquilidad, un respaldo. Debe ser algo respetado socialmente porque te estás jugando buena parte de tu vida. Y eso no ocurre cuando a un emprendedor le van mal las cosas porque se convierte en la última persona a la que quieren ver los bancos, las administraciones, los clientes, los proveedores... todos. Al final lo que pedimos es respeto y consideración porque para conseguir la igualdad y los derechos sociales, de los que tanto se habla, también es fundamental el papel del empresariado. Sin empresas es imposible generar esos derechos.

Lleva cuatro años al frente de la AJE y dijo en su momento que uno de sus principales objetivos era rejuvenecerla. Le acaban de nombrar además responsable de la comisión ‘Under 30’ de AJE Andalucía.

Desde que presido la asociación he trabajado para rejuvenecer el empresariado malagueño, ponerlo en valor y llevarlo a la última milla. Es por eso que ahora me embarco en esta comisión, que me va a llevar mucha carga de trabajo, para crear una comunidad de empresarios menores de 30 años que nos sintamos respaldados y unidos. Queremos acercarnos aún más al joven emprendedor, conocer sus necesidades de cerca y desarrollar proyectos específicos para afrontarlas.

La 'soledad' del emprendedor

Ha comentado usted en ocasiones la «soledad» que afronta a veces el empresario en su labor.

Los empresarios no buscamos ayudas ni palmaditas en la espalda, no pretendemos que se nos ensalce; simplemente, lo que pedimos es que no se nos pongan más piedras en el camino de las que nos encontramos ya de por sí con nuestra empresa. Ya es complicado hacerse responsable de nóminas, responsabilidades, problemas... el empresario es la persona a la que le suena la última llamada cuando ya no hay nadie más que pueda tomar una decisión. Y en tu mano está equivocarte o acertar, con las consecuencias que eso acarrea.

José González Villodres, presidente de AJE Málaga. / L. O.

El concepto popular de empresario suele remitir a personas muy desahogadas das económicamente pero supongo que la realidad es mucho más compleja, sobre todo en los inicios de un emprendedor que tiene que sacar adelante un negocio incipiente y hacer frente a pagos, nóminas, etc.

Eso es así siempre. Cuando coges la responsabilidad de tener empleados eres consciente de que tú eres la última prioridad dentro de todo el listado de pagos. Si estás en un momento de tensión y te planteas el pago de las nóminas, el último nombre es el tuyo. Y cuando hay que dejar algo a un lado y priorizar otro pago también. Puedo decir, y lo digo con orgullo y humildad, que tuve en los inicios meses donde he tenido que pagar las nóminas y hacer inversiones para que mi empresa pudiera salir adelante, y olvidarme de que yo también tenía que percibir alguna recompensa. Al final es la realidad que los empresarios nos vemos en situaciones donde al final tu patrimonio va por delante de todo y te puedes quedar sin cobrar. ¿Qué beneficio tiene entonces ser empresario? A mi juicio, principalmente, dos. En primer lugar que no tienes un techo, lo que supone también un riesgo, y en segundo lugar la libertad, aunque eso también deriva en una cierta esclavitud: cuando hay que trabajar hasta tarde, el que se queda siempre es el propio empresario.

¿Qué segmentos despiertan más la atención de los jóvenes?

Cada año van cambiando. Cuando entré a presidir AJE tuvimos un tiempo donde lo que predominaba era el Internet de las Cosas (IoT) o las criptomonedas y la minería, otro año se concentró en el metaverso y luego la Inteligencia Artificial (IA). Pues este año, un poco contra pronóstico, lo más relevante ha sido el emprendimiento social, algo que me agrada mucho y que me llama mucho la atención. Se crean empresas para ayudar a las personas: apps de cuidado de mayores, clubes de psicología de terapia de grupo, actividades deportivas para tratar traumas... Hay ahora mismo mucha fuerza en todo ese segmento psicosocial, y que implica el cuidado de los mayores, los desfavorecidos, los enfermos...

La AJE de Málaga, una "comunidad" de empresarios

¿Cuál es el principal valor de un colectivo como AJE?

Ayuda mucho formar parte de una comunidad. Es como cuando vas al vecino a pedirle por ejemplo sal. Cuando te falta algo vas a un socio de la AJE y se lo pides. Tenemos un canal interno para poner este tipo de mensajes. Es algo que se agradece y es, principalmente, el mayor valor de la AJE ante sus socios. Somos una comunidad de más de 600 empresas (AJE Málaga es la asociación de jóvenes empresarios más poblada del país) que, a su vez, tienen su propia red de contactos, así que hablamos de miles de firmas ¿Necesitas un tipo de mobiliario para tu empresa o algún servicio como el un abogado? Pues antes de recurrir a proveedores externos pueden preguntar a los asociados de AJE y lo encuentras. Y no hay más interés que el echarte una mano.

¿La principal barrera para un emprendedor es el acceso a la financiación?

Sí, cuando empiezas con un proyecto, lógicamente necesitas de una inversión, y ni los bancos ni ningún inversor confía en ti si no tienes un respaldo. En este sentido, la AJE aporta también una comunidad de inversores para estas situaciones de inicio, que apoyan a estos emprendedores.