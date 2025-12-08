Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

Navidad en los corralones de La Trinidad y El Perchel: actuaciones, paseos y fechas

La Muestra Navideña de los Corralones de Málaga incluirá visitas guiadas, talleres, actuaciones musicales y un Belén Viviente

La Trinidad y El Perchel celebran la Navidad en sus corralones.

La Trinidad y El Perchel celebran la Navidad en sus corralones. / Álex Zea

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Navidad llega a los corralones de Málaga. Este año más, la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel se celebrará entre el 10 y el 13 de diciembre.

El programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto comunitario #SomosBarrio, que tiene como objetivo fortalecer la identidad, la convivencia y la revitalización de estos barrios históricos.

Durante estos días, los tradicionales corralones abrirán sus puertas para mostrar su decoración navideña, fruto del trabajo vecinal y de entidades sociales que colaboran durante todo el año en la mejora de los espacios comunitarios.

La ciudadanía podrá visitarlos libremente o mediante paseos guiados, disponibles en horario de mañana y tarde. También se ofrecerán visitas históricas por las calles del barrio a cargo de Salvador Jiménez.

Talleres y coros, entre otras actividades

El programa incluye diversas actividades culturales y comunitarias, como talleres educativos, encuentros infantiles, espectáculos musicales, actuaciones de coros, teatro de títeres, propuestas de humor, conferencias, así como un Belén Viviente protagonizado por la propia vecindad y jornadas dedicadas al talento juvenil.

El Corralón de Santa Sofía será uno de los principales escenarios, con actuaciones todas las tardes, acogiendo además la oferta gastronómica tradicional de “La Alacena del Corralón”, elaborada por las vecinas de La Trinidad y El Perchel.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de adentrarse en la historia de estos barrios de la mano de la Asociación Zegrí, que llevará a cabo una visita histórica por las calles del barrio a cargo de Salvador Jiménez, presidente del colectivo.

Como cada año, un jurado técnico valorará el esfuerzo comunitario y la transformación de los patios. Paralelamente, las cofradías de Trinidad-Perchel otorgarán distintos premios a los corralones que presenten belenes.

La Muestra culminará el 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Corralón de Santa Sofía, con un acto institucional, la entrega de reconocimientos y actuaciones.

Contacto y reservas

Toda la información actualizada está disponible en www.somosbarrio.eu, donde también se podrán consultar las rutas, horarios e inscripciones.

Noticias relacionadas y más

Contacto para reservas: amrbenitez@malaga.eu y WhatsApp 692 583 010.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  4. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  5. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  6. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  7. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  8. El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos

El Ayuntamiento de Málaga instala una red de lavapiés con agua salada en la playa de La Malagueta

El Ayuntamiento de Málaga instala una red de lavapiés con agua salada en la playa de La Malagueta

Armas de guerra, décimos de loterías, coches y un centenar de cuentas: el botín de la Guardia Civil contra el narco en Málaga, Almería Granada y Alicante

Armas de guerra, décimos de loterías, coches y un centenar de cuentas: el botín de la Guardia Civil contra el narco en Málaga, Almería Granada y Alicante

Navidad en los corralones de La Trinidad y El Perchel: actuaciones, paseos y fechas

Navidad en los corralones de La Trinidad y El Perchel: actuaciones, paseos y fechas

San Pedro Alcántara: esta plaza de Málaga es una ruina

San Pedro Alcántara: esta plaza de Málaga es una ruina

Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?

Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?

González Villodres: "Montar una empresa es casi un acto de rebeldía porque no vas a tener ningún apoyo"

González Villodres: "Montar una empresa es casi un acto de rebeldía porque no vas a tener ningún apoyo"

Unos 50.000 parados de Málaga llegan a la Navidad sin percibir prestaciones de desempleo

Unos 50.000 parados de Málaga llegan a la Navidad sin percibir prestaciones de desempleo

Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones

Los médicos de Málaga se preparan para cuatro días de huelga: estas son sus principales reivindicaciones
Tracking Pixel Contents