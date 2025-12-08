Unos 50.000 parados de Málaga llegan a la Navidad sin percibir prestaciones de desempleo

Málaga ha rebajado de forma relevante su volumen de parados en los últimos años, pero la cifra de desempleados y su impacto social siguen siendo importantes. De hecho, unos 50.000 parados malagueños (un 46% de las más de 110.000 personas que hay actualmente en las listas del SEPE y el SAE) no cuentan con ningún tipo de prestación por desempleo, ya sea por haberlas agotado tras haber perdido en su día el trabajo, en otros casos, por no haber generado ese derecho.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes a finales de octubre, hay más de 60.000 malagueños (un 54% del total) que sí están cobrando alguna ayuda (prestación contributiva, subsidio, antigua renta activa de inserción, programas de activación de empleo o ayuda agraria), lo que sitúa al resto sin ingresos de este tipo en una época tan clave para el consumo como es la Navidad.

Pese a este dato, las cifras de parados sin coberturas se han atenuado en relación a las que había en otros momentos económicamente más duros. En 2013 (en lo más duro de la gran crisis) había por estas fechas más de 200.000 personas sin trabajo en las colas de las oficinas de empleo de Málaga, y de ellos, más de 102.000 encararon las fiestas navideñas sin ninguna prestación. Y en 2019, por citar el instante previo a la pandemia, el número de parados era de casi 150.000 y, de esa cifra, más de 81.000 no cobraban nada.

Prestaciones contributivas

El mapa de las ayudas por causa de desempleo está integrado, en primer lugar, por la prestación contributiva, que actualmente perciben 31.812 malagueños. Para acceder a ella (además de estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo, buscando empleo de forma activa y en disposición de aceptar empleos adecuados) hay que tener acumuladas unas cotizaciones como mínimo de 12 meses (360 días) en los seis años anteriores a quedarse en paro.

La prestación, que se cobra un máximo de dos años, decrece conforme pasan los meses. Para calcular cuánto corresponde a una persona, la Seguridad Social tiene en cuenta la media de la base de cotización de los últimos 180 días cotizados (sin tener en cuenta las horas extraordinarias). El importe diario que se cobra en el paro sería el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días de la prestación por desempleo y el 50% el resto de días que dure el paro.

Cabe mencionar que con la reforma que entró en vigor en noviembre de 2024 en aplicación del Real Decreto ley 2/2022, las prestaciones contributivas por desempleo concedidas a partir del 1 de abril de 2025 son compatibles en algunos supuestos con el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo y a tiempo parcial.

Subsidios por desempleo

El siguiente escalón son los subsidios por desempleo. El Estado da esta ayuda a los parados sin prestación contributiva. El requisito para acceder a estas ayudas sería poder demostrar la vulnerabilidad económica. Con la reforma de noviembre de 2024, los subsidios pasaron a estructurarse en tres líneas: el ‘genérico’ por agotamiento de la prestación contributiva, el de mayores de 52 años y uno específico para las personas con cotizaciones insuficientes. En Málaga, todos estos subsidios los cobran 23.256 personas. Durante los seis meses iniciales se percibe un 95% del IPREM (570 euros), en los seis posteriores, el porcentaje desciende hasta el 90% (540 euros) y a partir del año, cae al 80% (480 euros). Además, hay que sumar los subsidios eventuales agrarios, que perciben 4.863 malagueños.

Usuarios en la oficina conjunta del SEPE y el SAE en la barriada de El Palo en Málaga. / Álex Zea

Luego está la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para desempleados mayores de 45 años de 480 euros al mes. En Málaga la reciben ya solo 155 personas, ya que la reforma de 2024 eliminó la RAI, con lo que desde hace un año ya no pueden realizarse nuevas solicitudes, siendo derivadas sus peticionarios al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en Málaga tiene unos 100.000 beneficiarios. Eso sí, quienes venían cobrando la RAI desde antes del 1 de noviembre de 2024 han podido seguir haciéndolo hasta terminar el periodo al que tienen derecho.

Sindicatos de Málaga ven riesgo de un paro cronificado

Las personas que no perciben prestaciones se asocian fundamentalmente al perfil de parados de larga duración: personas que llevan más de un año buscando empleo sin éxito, entre ellas grupos con mayor dificultad de reinserción laboral como los mayores de 45 años. El volumen de parados de larga duración es ahora de 48.048 personas, según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Son un 10,5% menos que hace un año y un 44% menos que el volumen de hace algo más de diez años (95.200), en la época más dura de la crisis.

En todo caso, su peso porcentual sobre el volumen total de parados no baja (son el 43% del total), lo que revela los enormes problemas de estas personas para reengancharse al mercado. Los sindicatos CCOO y UGT vienen alertando desde hace años de que, pese a la fuerte actividad económica de Málaga, hay un paro que amenaza con ser "crónico".

"Hay que seguir trabajando para formar a las personas que más dificultades encuentran en el acceso al empleo, como las mujeres mayores de 40 años y las personas que llevan más de un año fuera del mercado laboral", manifestaba estos días la secretaria de Empleo de CCOO de Málaga, María José Prados, que reclama a la Junta de Andalucía la recualificación de parados de larga duración con programas de formación.

El sindicato UGT, por su parte, recuerda que el perfil de parados de larga duración está dominado por las personas de más edad. "Los mayores de 45 años siguen siendo el mayor porcentaje de parados en la provincia y se sitúan en 64.546, lo que representa más de un 58%", señalaba la secretaria de Juventud, Formación y Empleo, de UGT Málaga, Sandra Rueda.

El perfil, en estos casos, es también predominantemente femenino (seis de cada diez) y con tendencia a las cualificaciones más elementales, aunque también hay personas con formación superior que no encuentran acomodo laboral si caen en la rueda del paro a partir de esas edades. CCOO y UGT también mencionan, en el caso de la mujer, una ‘brecha laboral’ que tiene origen en cuestiones en la mayor dificultad de ellas para reincorporarse al mundo laboral por su mayor implicación en los cuidados familiares.

Los empresarios de Málaga piden el fomento de la contratación

Por su parte, la secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, resalta la pujanza económica y laboral de la provincia, pero reconoce que este dinamismo puede verse comprometido "si no logramos afianzar la iniciativa y el crecimiento empresarial, acompañados de políticas que fomenten la contratación y aporten seguridad jurídica para las empresas". En este sentido, la CEM pone especial atención, precisamente, "en los colectivos que mayor dificultad encuentran para su inserción laboral: los jóvenes y las personas mayores de 45 años".