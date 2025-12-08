San Pedro Alcántara: esta plaza de Málaga es una ruina

En agosto de 2022, la Asociación de Vecinos Centro Antiguo ya denunció en este diario la «ausencia de participación ciudadana» en la reforma de las plazas de San Pedro Alcántara y el Teatro -al contrario que en las obras Carretería-Álamos-, pese a estar cofinanciada, inicialmente, con fondos europeos y ser este uno de los requisitos.

«Es un proyecto idealista pero no realista porque no mejora la calidad de vida sino que la empeora», manifestaba el dirigente vecinal Joaquín Navas, unos meses antes, en abril de 2022.

Los vecinos denuncian el pésimo estado de la madera en solo dos años, en la plaza de San Pedro Alcántara (en la foto) y en la del Teatro. / A.V.

Dos años después de la inauguración de estos dos espacios del Centro, el colectivo vecinal entiende que el tiempo les ha dado la razón, y que, por no contar con la opinión de los vecinos, se han transformado en un lugar vandalizado y muy deteriorado.

«Es otro proyecto urbano más que se lleva a cabo sin tener en cuenta adecuadamente el entorno ni las circunstancias y necesidades de los vecinos», lamenta el presidente vecinal Carlos Carrera.

Joaquín Navas, por su parte, llama la atención lo que ha costado esta obra: «Si no se lo han gastado de los fondos europeos son 500.000 euros que se lo habrán gastado de los fondos públicos, y mira cómo está, dos años después», denuncia.

El único dato positivo que encuentra este vecino es que ya no funcionan los dos cencerros gigantes ni el parque infantil musical de la plaza de San Pedro Alcántara, que causaban muchas molestias por el ruido a todas horas. De hecho, antes de que se instalaran avisaron al Ayuntamiento de la improcedencia; pero el Consistorio lo desestimó.

Estado del suelo de la zona de juegos, en la plaza de San Pedro Alcántara. / A.V.

"Ya no acuden niños"

De cualquier forma, también resalta que ya no acuden niños: «Los críos no vienen por la suciedad y el deterioro. Yo como padre no traería a mi hijo aquí».

Desconchones, pintadas, tablas sueltas o desaparecidas, y un aspecto muy deteriorado de la madera, un material que también desaconsejaron los vecinos.

«El empleo de materiales inadecuados ha provocado que el entorno se haya degradado en poco tiempo, como era perfectamente previsible», critica Carlos Carrera.

Por su parte Joaquín Navas señala que el Ayuntamiento ha tenido que poner algunos reposabrazos en los bancos para que no duerman indigentes, que siguen acudiendo; y los bancos que desaconsejaban los vecinos son los favoritos de quienes salen de las discotecas a altas horas de la noche.

Asiento roto junto al ficus de la plaza del Teatro; los huecos del árbol sirven de urinario para perros y personas; denuncian los vecinos. / A.V.

En la plaza del Teatro, por cierto, la retirada de la verja del ficus ha propiciado la llegada de ratas, por la comida suelta, y el uso de los huecos del ficus como urinario de perros y personas. «Si se lo proponen no lo hacen peor», sentencia Joaquín Navas.

Pese a haber sido renovada hace pocos meses, este es el aspecto que luce la plaza San Pedro de Alcántara / Alfonso Vázquez

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales negaron el pasado viernes la versión de la asociación y recalcaron que fue «un proyecto participativo que contó con la opinión de los colectivos vecinales».

De paso, confirmaron que hace un año que «ya no están funcionando los juegos infantiles musicales».

Con respecto a las instalaciones de madera, indicaron que «se está tramitando su retirada y la renovación de estos elementos».