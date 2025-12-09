50 colectivos malagueños proponen una ley para la proteger y fomentar el arbolado urbano de Andalucía

El medio centenar de entidades agrupadas en ‘Málaga para la Regeneración’, una plataforma nacida en mayo de este año, ha elaborado el borrador de una Proposición de Ley para la Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Andalucía. La propuesta tiene el lema ‘Más árboles, más vida’.

El borrador, informa Mafalda Díaz, coordinadora de la plataforma, ha contado con la supervisión de Oliver Roales, catedrático de Derecho Constitucional de la UMA.

El objetivo es que Verdes Equo, el partido ecologista integrado en el grupo parlamentario Por Andalucía, haga de intermediario, para que pueda presentarse y admitirse a trámite en el Parlamento de Andalucía, antes de fin de año.

El Parque Huelin, el pasado septiembre. / Álex Zea

A imagen de Madrid

«El enunciado de la ley es el mismo que el de la Comunidad de Madrid, la única comunidad autónoma de España que cuenta con una ley de este tipo; de tiempos de Esperanza Aguirre», informa a La Opinión Ángel Rodríguez, de Verdes Equo Málaga, que cree que, por esta razón, el grupo parlamentario popular debería apoyar la propuesta de esta plataforma malagueña.

Como precisa, el año pasado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso «hizo algunos recortes; pero la ley de Madrid se mantiene al 90 por ciento».

Ángel Rodríguez explica que, con la mediación de Verdes Equo, se busca acelerar los plazos, dado que una propuesta parecida, que arrancó en Canarias en 2019, a través de una Iniciativa Legislativa Popular, «todavía no ha concluido.

El apoyo de París

El borrador de la propuesta de ley se presentó a finales de noviembre en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

Nuevo bosquete urbano en la plaza Cataluña de París, en 2024. / Wikimedia

Además, esta iniciativa ciudadana contó con la intervención por videoconferencia de la actual concejala de la zona Centro de París, Raphaëlle Rémy- Leleu, responsable de buen número de iniciativas de reverdecimiento y aumento del arbolado en la capital francesa, quien dio su apoyo a la propuesta de los colectivos malagueños.

«Nos dio un mensaje de esperanza y nos aseguró que puede ser posible», explica Mafalda Díaz.

Las tres patas de la ley

El borrador de esta propuesta de ley cuenta con «tres patas», señala Ángel Rodríguez: la protección, la conservación y el fomento del arbolado.

En el capítulo del fomento, se propone por ejemplo que las entidades locales cuenten con indicadores como número de árboles, superficie de sombra, nuevas plantaciones, talas, alcorques vacíos, arboledas a distancia caminable y grado de absorción de CO2.

En este mismo apartado, también se propone que en los nuevos aparcamientos de superficie que se construyan se plante un árbol, preferentemente de hoja caduca, por cada plaza de estacionamiento.

Además, la propuesta establece que las nuevas plantaciones tengan sistemas de riego eficiente que favorezcan el ahorro de agua, así como alcorques «que permitan la conexión con el aire y el agua de lluvia».

Presentación en la UMA del borrador de la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Andalucía. / La Opinión

La coordinadora de Málaga por la Regeneración, que es educadora ambiental y divulgadora científica, explica que esta plataforma nació en mayo a raíz de la serie documental de Javier Peña para TVE 1 ‘Hope! Estamos a tiempo’.

«Tras un verano de sequías, incendios y talas injustificadas, seguimos la filosofía de la serie de hacer algo al respecto», cuenta.

Por su parte Ángel Rodríguez subraya que la propuesta de ley está muy relacionada con el fomento de la salud. En este sentido, La Opinión ya informó en 2023 de las conclusiones de un estudio internacional que señalaba que Málaga era la segunda ciudad europea con más muertes por el efecto de las islas de calor.

Para Rosa Galindo, coportavoz de Verdes Equo Andalucía, esta propuesta de ley «habla de algo absolutamente transversal que tiene que ver con la mejora de la vida en su más amplio aspecto».