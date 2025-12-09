La administración central premia a la plataforma ciudadana que se opone a la Torre del Puerto

Declaración de intenciones de la administración central, que este martes, de la mano del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha entregado el Premio Caleta 2025, en primer lugar, a la plataforma ciudadana Defendamos Nuestro Horizonte, que se opone a la Torre del Puerto, el proyecto de rascacielos catarí de 144 metros de altura en el Dique de Levante, diseñado por David Chipperfield.

De esta plataforma ciudadana, iniciada por el delegado sindical de la UGT en el Puerto de Málaga, Juan Antonio Triviño, la administración central destaca "la lucha y el trabajo de un grupo de ciudadanos que desean preservar y conservar el patrimonio ambiental, cultural y paisajístico de Málaga, así como proteger y mantener un símbolo de la ciudad como es La Farola, declarada Bien de Interés Cultural desde 2023".

La nota subraya además que este grupo "apuesta por el uso público en el Dique de Levante del Puerto y garantizar que la actividad portuaria y el empleo sostenible en el Puerto no se vean amenazados por la especulación urbanística, por lo que pretenden reducir las actividades que impacten de forma negativa en el ecosistema de la Bahía".

En representación de Defendamos Nuestro Horizonte, recogieron el galardón la profesora de la UMA Isabel Ruiz Mora y el catedrático de la misma universidad, Matías Mérida.

Foto de grupo de los Premios Caleta 2025. / La Opinión

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

La Subdelegación del Gobierno en Málaga también ha querido premiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que el año pasado celebró el 175 aniversario y que, por otro lado, ha plantado frente judicial a la Torre del Puerto, con un contencioso-administrativo -al igual que han hecho algunos miembros de Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la asociación Espacios Comunes-. Recogió el premio su presidenta, Rosario Camacho.

La nota de prensa de los galardones destaca la intensa labor de promoción cultural de San Telmo desde su fundación en 1849, y cómo la Academia está "perfectamente integrada en la vida cultural de Málaga".

ALCER Málaga

Otro de los galardonados ha sido la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER Málaga). Este premio informa la nota, destaca el trabajo y la dedicación del colectivo para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales en todos sus apartados.

Constituida en 1.977, fue declarada de utilidad pública en 1.984 y hasta hoy ha venido contribuyendo a la ayuda psicológica y física de todas las personas afectadas por enfermedades del riñón, así como a sus familiares. Además, ALCER Málaga promueve y fomenta la inserción laboral de personas con enfermedades renales e intermedia con empresas de distintos sectores para facilitar la integración laboral de los enfermos y de sus familiares.

Asociación Centro Histórico

La administración central en Málaga también ha querido premiar la labor de este veterano colectivo, la Asociación Centro Histórico, que tiene como objetivo realzar, desde su constitución en 1979, "el Centro Histórico de Málaga como base para su riqueza empresarial y comercial en una zona de la ciudad compleja", informa la nota.