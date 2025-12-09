Alfredo de Pablos: «La discapacidad es una situación tan cercana que, a veces, se vuelve invisible»

El pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿qué se debe celebrar en fechas como esa?

Lo consideramos una jornada reivindicativa. Es a nivel internacional, y nosotros le damos un carácter de evaluación. Vemos cómo vamos y comparamos lo que dice la ley con lo que realmente se hace. Si se tiene una visión histórica, hemos mejorado. Pero si se atiende a lo que conlleva toda la normativa, que lo que busca es que las personas con discapacidad no estén discriminadas, pues todavía nos queda bastante recorrido. O sea, entre lo que está escrito y lo que se hace hay una diferencia importante. Ha cambiado varias veces la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad, pero a mí, personalmente, lo que me importa es que se quiten las barreras, no cómo nos llamen. El término cambia, pero siguen sin quitar los escalones.

¿Qué hay que reivindicar para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad?

España tiene un sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad de los más completos del mundo. Pero también España es una de las principales sociedades que no cumplen con lo que está escrito. Y esa es nuestra queja siempre. Nuestro problema ahora mismo no es la sociedad, que tiene dos posiciones: o la indiferencia de cualquier persona ante cualquier situación o la solidaridad. Quien tiene que cuidar de que se cumpla la ley y cuidar de estos derechos es, justamente, la administración. Esa es su función: cumplir y hacer cumplir la ley. Nuestro principal problema ahora mismo es la falta de cumplimiento de la normativa a todos los niveles. Y eso es algo que va mejorando poco a poco, pero con una velocidad muy pequeña. Nosotros sabemos que mientras hay otros colectivos que han conseguido con el tiempo mejorar su situación, nosotros solo lo vamos haciendo a una velocidad muy pequeña. Es evidente que ya no estamos en la agenda política. Ya no somos un paradigma, y cuesta mucho más trabajo hacernos visibles en cuanto a nuestras necesidades.

¿Qué tendrían que estar haciendo las administraciones públicas, a día de hoy, para que personas tan visibles no sean invisibles?

El problema de la discapacidad es que es una situación tan cercana que, a veces, se vuelve invisible. Hay muchos tipos de discapacidad: la movilidad, la cognitiva, la sensorial, el oído, la vista, la mental... O también las enfermedades crónicas que llevan a la discapacidad. Están tan cercanas a nosotros que, muchas veces, no nos damos cuenta y los ciudadanos no hacen los esfuerzos que hay que hacer para estar integrados por parte de las personas. En todo tipo de entornos, tanto en los físicos como en los comunicativos, hay que ajustarse a la persona. Esa es la diferencia. Si no, tenemos que asumir, algo que es imposible, que no te puedes adaptar al medio puesto que tu limitación te impide subir el escalón, tu limitación te impide entender o cómo orientarte. Cuando las limitaciones vienen por un problema de la persona, la única manera de afrontarlo es modificando los entornos. Si yo no tengo escalones, mi discapacidad -mediante una ayuda técnica- no existe. Si tengo libre la línea de los edificios, puedo ir con mi bastón. Si tengo señalado en el suelo por dónde va mi bastón de ciego, mi imposibilidad de ver se ve compensada porque se ha cambiado el entorno. Si tengo una lectura fácil, significa que voy a comprender los conceptos. La responsabilidad es de la sociedad, es la vida la que se tiene que adaptar a la persona. Además, de manera general. El envejecimiento está haciendo que el término discapacidad se amplíe. Y, simplemente, necesitamos comodidad con los entornos.

¿Qué ‘trampas’ deberían desaparecer de la vía pública para que las personas con silla de ruedas o con movilidad reducida no practiquen un deporte de riesgo cada vez que salen a la calle?

Una de las quejas que tenemos ahora mismo, aparte de la ocupación salvaje por parte de la hostelería de las vías públicas, es que antes al menos teníamos la terraza cuando ibas a tomar algo con tu gente. Pero es que, ahora, les ha dado por cambiar todas las mesas y ponerlas altas. Ni siquiera las personas mayores se pueden subir bien a una silla alta. A las familias -porque si estás sentados arriba tienes el carrito del niño abajo- o a las personas con movilidad reducida nos están expulsando directamente de la hostelería. Se están cambiando todas las mesas. Si ya teníamos problemas para entrar, pues ahora tenemos problemas para estar fuera.

¿De qué estado de salud goza actualmente la accesibilidad en el transporte público malagueño?

Tenemos problemas bastante grandes con la movilidad. Aunque hay cosas que han mejorado. De hecho, este año le hemos reconocido a la EMT el trabajo que está haciendo en materia de accesibilidad. Sin embargo, tenemos aún ahí sangrante el problema de los taxis. Y, por otro lado, el metro está mucho mejor que el Cercanías. Dónde hay más problemas es en el Cercanías. Aunque se atribuya el título de accesible, no lo es. No lo es porque hay problemas de accesibilidad en las estaciones y problemas de accesibilidad al tren. Y el problema que tenemos con los autobuses interurbanos es que no son accesibles. Tienes que avisar con tiempo para que te quiten asientos. O sea, que tú no puedes decir ‘mira, que mañana voy a ir a Álora’. No, no, tienes que avisar de que te tienen que quitar asientos para que tú entres.En ocasiones, ha denunciado que, en muchos pueblos de Málaga, la accesibilidad prácticamente no existe y no se tiene en cuenta al hacer los proyectos.

¿Sigue siendo una de las asignaturas pendientes del ámbito rural o se ha mejorado?

No ha mejorado. Alguna vez hemos intentado que la Diputación, como atiende a los pueblos, tenga una unidad técnica que se encargue de ello. De ayudar y de asesorar a los pueblos. Para que esos pueblos pequeños puedan mejorar la accesibilidad. Porque, teniendo al menos un referente técnico en la Diputación, la cosa podría mejorar. Habría que hacer algún tipo de esfuerzo para que esa situación mejorara.