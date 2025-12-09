Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atracciones, comida y espectáculos: este es el parque navideño que estará en Teatinos hasta el 6 de enero

Ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, cuenta con una carpa que ofrece actividades gratuitas y un buzón real y ofrece un horario especial para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Encendido de las luces de Navidad en la calle Larios este viernes, 28 de noviembre de 2025 / Álex Zea

Encendido de las luces de Navidad en la calle Larios este viernes, 28 de noviembre de 2025 / Álex Zea

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida llenarán de Navidad el distrito Teatinos-Universidad de Málaga.

Hasta el 6 de enero, el distrito contará con un parque navideño, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que albergará una gran carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas para toda la familia, con especial atención a los más pequeños

La carpa navideña ofrecerá una programación que cuenta con una numerosa participación de los colectivos del distrito entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, AMPAS y otras entidades. En ella también habrá un buzón real para que los más pequeños puedan enviar sus cartas.

Recepción de los Reyes

Como broche final, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15.00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacallse de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos. Contará con la presencia de más de 1.000 participantes de las 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur. 

El pasacalles partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17.00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20.00 horas con un espectáculo de animación.

Atracciones accesibles

Además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17.00 a 18.00 horas, y todos los domingos de 12.00 a 13.00 horas.

Programación de la carpa navideña

 9 y 13 de diciembre

17.30 a 18.30 horas: Teatro infantil

14 de diciembre

11.00 a 15 horas: Especial Día de Juventud, exhibiciones de grupo Kpop, concursos de cosplay y bailes individual y dúo. Concurso de talentos.

15 de diciembre

17.30 a 19.30 horas: Taller de manualidades 'Christmas rasca mágicos'

16 de diciembre

17.00 a 18.30 horas: Teatro infantil

20 de diciembre

11.00 a 14.00 horas: Concurso de dibujo navideño

22 y 23 de diciembre

17.00 a 20.00 horas: Visita de Papa Noel

17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades para escribir cartas con Elfos

27 de diciembre

12.00 a 13.30 horas: Taller de manualidades de pintura de ‘totebags’

29 de diciembre

17.00 a 19.30 horas: Taller de manualidades para hacer un muñeco de nieve

30 de diciembre

18.30 a 22.30 horas: Fiesta pre-Nochevieja

18.30 a 20.30 horas:Taller de manualidades gliter

2 de enero

17.30 a 18.30 horas: Teatro Infantil

3 de enero

12.00 a 14.00 horas: Taller de manualidades para adornar bolsas de papel en horario de 12:00 a 14:00 horas

17.00 a 20.00 horas: Visita del Paje Real de 17:00 a 20:00 horas

17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades escribir cartas con Elfos

4 de enero

20.00 horas a 21.30 horas: Fiesta de recepción de SSMM Reyes Magos

Herido un hombre de 58 años por un accidente de tráfico en Coín

Piden aumentar la plantilla en la GMU de Málaga ante el aumento de la carga de trabajo

El PSOE de Andalucía acelera para poner una gestora en Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual

El Belén Viviente Diocesano de Málaga amplía a dos días sus visitas con 300 escolares como protagonistas

Atracciones, comida y espectáculos: este es el parque navideño que estará en Teatinos hasta el 6 de enero

Los socorristas de las playas de Málaga vuelven a la huelga indefinida

En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes

Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño: gratis y perfecto para visitar con niños

