Navidad en Málaga
Atracciones, comida y espectáculos: este es el parque navideño que estará en Teatinos hasta el 6 de enero
Ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, cuenta con una carpa que ofrece actividades gratuitas y un buzón real y ofrece un horario especial para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida llenarán de Navidad el distrito Teatinos-Universidad de Málaga.
Hasta el 6 de enero, el distrito contará con un parque navideño, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que albergará una gran carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas para toda la familia, con especial atención a los más pequeños
La carpa navideña ofrecerá una programación que cuenta con una numerosa participación de los colectivos del distrito entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, AMPAS y otras entidades. En ella también habrá un buzón real para que los más pequeños puedan enviar sus cartas.
Recepción de los Reyes
Como broche final, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15.00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacallse de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos. Contará con la presencia de más de 1.000 participantes de las 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.
El pasacalles partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17.00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20.00 horas con un espectáculo de animación.
Atracciones accesibles
Además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17.00 a 18.00 horas, y todos los domingos de 12.00 a 13.00 horas.
Programación de la carpa navideña
9 y 13 de diciembre
17.30 a 18.30 horas: Teatro infantil
14 de diciembre
11.00 a 15 horas: Especial Día de Juventud, exhibiciones de grupo Kpop, concursos de cosplay y bailes individual y dúo. Concurso de talentos.
15 de diciembre
17.30 a 19.30 horas: Taller de manualidades 'Christmas rasca mágicos'
16 de diciembre
17.00 a 18.30 horas: Teatro infantil
20 de diciembre
11.00 a 14.00 horas: Concurso de dibujo navideño
22 y 23 de diciembre
17.00 a 20.00 horas: Visita de Papa Noel
17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades para escribir cartas con Elfos
27 de diciembre
12.00 a 13.30 horas: Taller de manualidades de pintura de ‘totebags’
29 de diciembre
17.00 a 19.30 horas: Taller de manualidades para hacer un muñeco de nieve
30 de diciembre
18.30 a 22.30 horas: Fiesta pre-Nochevieja
18.30 a 20.30 horas:Taller de manualidades gliter
2 de enero
17.30 a 18.30 horas: Teatro Infantil
3 de enero
12.00 a 14.00 horas: Taller de manualidades para adornar bolsas de papel en horario de 12:00 a 14:00 horas
17.00 a 20.00 horas: Visita del Paje Real de 17:00 a 20:00 horas
17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades escribir cartas con Elfos
4 de enero
20.00 horas a 21.30 horas: Fiesta de recepción de SSMM Reyes Magos
