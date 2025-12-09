Atracciones, comida y espectáculos: este es el parque navideño que estará en Teatinos hasta el 6 de enero

Actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida llenarán de Navidad el distrito Teatinos-Universidad de Málaga.

Hasta el 6 de enero, el distrito contará con un parque navideño, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que albergará una gran carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas para toda la familia, con especial atención a los más pequeños

La carpa navideña ofrecerá una programación que cuenta con una numerosa participación de los colectivos del distrito entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, AMPAS y otras entidades. En ella también habrá un buzón real para que los más pequeños puedan enviar sus cartas.

Recepción de los Reyes

Como broche final, el día 4 de enero, tras la recepción de los Reyes Magos a las 15.00 horas, en la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, se visitarán las residencias de mayores Vitalia y Ballesol, donde se entregarán regalos, se celebrará el tradicional pasacallse de los Reyes Magos y en el que se repartirán caramelos y regalos. Contará con la presencia de más de 1.000 participantes de las 20 entidades, AMPAS, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalles partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17.00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20.00 horas con un espectáculo de animación.

Atracciones accesibles

Además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17.00 a 18.00 horas, y todos los domingos de 12.00 a 13.00 horas.

Programación de la carpa navideña

9 y 13 de diciembre

17.30 a 18.30 horas: Teatro infantil

14 de diciembre

11.00 a 15 horas: Especial Día de Juventud, exhibiciones de grupo Kpop, concursos de cosplay y bailes individual y dúo. Concurso de talentos.

15 de diciembre

17.30 a 19.30 horas: Taller de manualidades 'Christmas rasca mágicos'

16 de diciembre

17.00 a 18.30 horas: Teatro infantil

20 de diciembre

11.00 a 14.00 horas: Concurso de dibujo navideño

22 y 23 de diciembre

17.00 a 20.00 horas: Visita de Papa Noel

17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades para escribir cartas con Elfos

27 de diciembre

12.00 a 13.30 horas: Taller de manualidades de pintura de ‘totebags’

29 de diciembre

17.00 a 19.30 horas: Taller de manualidades para hacer un muñeco de nieve

30 de diciembre

18.30 a 22.30 horas: Fiesta pre-Nochevieja

18.30 a 20.30 horas:Taller de manualidades gliter

2 de enero

17.30 a 18.30 horas: Teatro Infantil

3 de enero

12.00 a 14.00 horas: Taller de manualidades para adornar bolsas de papel en horario de 12:00 a 14:00 horas

17.00 a 20.00 horas: Visita del Paje Real de 17:00 a 20:00 horas

17.00 a 19.00 horas: Taller de manualidades escribir cartas con Elfos

4 de enero

20.00 horas a 21.30 horas: Fiesta de recepción de SSMM Reyes Magos