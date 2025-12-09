El futuro del parking subterráneo de los Baños del Carmen, a la espera de saber si el metro va o no al Palo

El Ayuntamiento de Málaga ha decidido tomar un atajo y adoptar medidas inmediatas para abordar la necesidad de aparcamiento en la zona frente a los Baños del Carmen. Aunque la construcción de un parking subterráneo sigue siendo una opción a futuro, en el corto plazo se optará por una solución más rápida y económica: la adaptación de un solar que ya es municipal para convertirlo en un aparcamiento en superficie. Para este proyecto ha consignado una partida de de 300.000 euros en el presupuesto municipal para 2026, que aún debe ser aprobado en Pleno. Es una solución temporal, según reconoce Carlos Conde, concejal de Economía y también del distrito Este, para sortear, en primer lugar, la complejidad de la obra soterrada, y a la espera de que la Junta de Andalucía determine si finalmente el metro llega o no al Palo.

Durante la presentación de las cuentas municipales de 2026 este pasado miércoles, se reveló una diferencia significativa entre la partida presupuestada este año y la que se había previsto el año pasado para iniciar las obras del aparcamiento en la zona de los Baños del Carmen. En 2025, ya se habían destinado 960.000 euros para el proyecto, y en 2026 se deberían haber incluido otros 3,6 millones de euros para alcanzar un total de 10,7 millones hasta 2028. Sin embargo, la partida actual es mucho más reducida debido a la decisión de implementar una solución provisional con un aparcamiento en superficie.

Proyectos "compatibles"

El alcalde, Francisco de la Torre, aclaró que ambos proyectos (el aparcamiento en superficie y el subterráneo) son "compatibles". Y lo mismo indica Carlos Conde, quien explica que la intención del Ayuntamiento es anticipar la solución para la falta de aparcamiento en la zona, abordando de inmediato la necesidad de plazas mientras se continúa con los planes de un aparcamiento subterráneo a largo plazo. Además, destacó que "los pasos más importantes ya están dados", refiriéndose al trabajo de la Gerencia de Urbanismo, que ha completado la expropiación de las parcelas en la avenida Pintor Sorolla, 64 y 68, que anteriormente pertenecían a privados (Construcciones Sacinco S.L. y Alei Promotores Inmobiliarios S.L.), y que ya forman parte del patrimonio municipal. El gasto que inicialmente iba a asumir el Consistorio para esta operación era de casi 1,3 millones de euros, aplicando un sistema de justiprecio con los propietarios, es decir, "una inversión importante", según el edil.

En paralelo, SMASSA (Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga) realizó un estudio de mercado que concluyó que existe una demanda significativa de plazas de aparcamiento en la zona de los Baños del Carmen. Esta demanda no solo responde a la rotación de vehículos debido a la alta concentración de negocios de hostelería en el barrio, sino también a la necesidad de aparcamiento por parte de los residentes. Esta última se debe a la escasez de plazas, causada por el tipo de edificaciones construidas en su momento, que no contemplaban espacios adecuados para el estacionamiento.

Plazas para residentes

"El estudio indica que, a pesar del aumento en los costos de construcción, los vecinos estarían dispuestos a asumir una parte de los gastos necesarios para adquirir una plaza de aparcamiento. Esto refleja el interés y la necesidad de los residentes por contar con una solución de aparcamiento en la zona", destaca Carlos Conde. De ahí que el Ayuntamiento no descarte acometer este proyecto. Pero en el futuro.

¿Por qué? Porque "haciendo las cosas con la máxima lógica posible", según el concejal, el Consistorio ha optado por esperar a que la Junta de Andalucía decida qué modelo de transporte de alta capacidad prestará servicio a la zona Este de la capital. "Aquí hay una circunstancia que está limitando la capacidad en número de plazas del futuro parking subterráneo. En el PGOU y en otros planes posteriores de ámbito autonómico, hay dibujada una huella de la futura estación de metro. No es que impida hacer el parking, sino que lo reduciría, y los cálculos cambian dráscticamente a nivel de ejecución", explica. "Lo lógico sería que no hiciéramos un parking que se nos quede pequeño desde primera hora, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una obra muy compleja", agrega.

¿Metro al PTA, a Ciudad Jardín o al Palo?

Para no llegar a esa situación, para que el futuro aparcamiento tenga la máxima capacidad posible, el Ayuntamiento ha decidido, según Conde, esperar a que la Junta termine por resolver el estudio informativo que está haciendo para decidir entre las tres opciones prioritarias cuál es la más idónea para la futura expansión del metro en Málaga capital: al PTA, a Ciudad Jardín o al Palo. "Cuando tengamos claro, si hay metro o no hay metro, podremos avanzar y dar más pasos hacia adelante. Si el informe concluyera que va a haber metro, nos sentaremos con la Junta para determinar en qué medida el aparcamiento (con proyecto ya de redacción más allá de las estimaciones iniciales) puede alejarse de la estación de metro proyectada para lograr la máxima capacidad posible", añade Carlos Conde, que subraya que el parking en superficie es una "solución temporal" para poder aliviar la tensión que hay en la zona.

Para ello, Urbanismo procederá a la demolición de la nave que hasta ahora funcionaba como lavadero de coches, así como de una edificación en la parte trasera de la parcela y que, en ambos casos, se encuentran en situación ruinosa, para dejar todo el espacio expedito. La reserva presupuestaria de 300.000 euros con la que cuenta SMASSA, "que estoy seguro que después será menos", dice Carlos Conde, se destinará a aplicar un tratamiento al pavimento, para que quede uniforme, delimitarlo (pintura) e instalar una valla de acceso para que se controle y regule el aparcamiento de pago, "con precios especiales para los residentes". "Vamos a poner en carga, con poco recursos, un montón de plazas, aunque aún no tenemos una previsión, ya que hay que terminar de dibujar y de trazar el recorrido interno de este aparcamiento. Pero de lo que se trata es de regular este espacio para mejorar la calidad y la capacidad de estacionamiento en la zona", concluye el concejal del distrito Este.