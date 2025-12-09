El Belén Viviente Diocesano de Málaga amplía a dos días sus visitas con 300 escolares como protagonistas

El Belén Viviente Diocesano de Málaga celebrará este año su undécima edición en la Casa Diocesana de Málaga con una importante novedad: por primera vez podrá visitarse durante dos jornadas. La representación abrirá sus puertas de manera gratuita el viernes 19 de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas, y el sábado 20 de diciembre, de 10.00 a 16.00 horas, ofreciendo la posibilidad de vivir la experiencia tanto en horario diurno como al caer la tarde, con una estampa inédita del Belén al anochecer.

En los días previos se reservarán pases para las visitas escolares. El martes 16 de diciembre acudirán los alumnos de 2º de Primaria de los Colegios Diocesanos de Fundación Victoria, mientras que el miércoles 17 de diciembre será el turno de otros centros educativos que, un año más, mantienen la tradición de visitar la Casa Diocesana para participar en esta actividad navideña.

300 escolares dan vida a los pasajes del Evangelio

El Belén Viviente Diocesano estará interpretado por 150 escolares del Colegio Diocesano Padre Jacobo, a los que se sumarán por primera vez 150 alumnos y alumnas del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. En total, 300 escolares representarán los principales pasajes del Evangelio y guiarán a los visitantes por un recorrido que combina emoción, fe y tradición, recreando los distintos misterios de la Natividad del Señor.

Además de las escenas del Belén, durante el viernes y el sábado la Casa Diocesana de Málaga se transformará en un espacio festivo con actividades paralelas para toda la familia. Habrá una zona infantil con castillos hinchables y propuestas para los más pequeños, así como una barra de comida y bebida a precios populares, gestionada por el AMPA del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria. La animación se completará con varias actuaciones musicales, entre las que destacan la Pastoral de Santo Domingo y la Pastoral Son de Málaga.

Participantes del Belén Viviente Diocesano en las instalaciones del antiguo seminario de Málaga. / L. O.

Mercadillo navideño y recogida solidaria

El programa del Belén Viviente Diocesano de Málaga incluye de nuevo un Mercadillo Navideño, en el que artesanos y productores locales podrán instalar sus stands los días 19 y 20 de diciembre. Para participar se solicita un donativo solidario de 50 euros por stand, destinado íntegramente a los proyectos del Consejo de Recursos Sociales de Fundación Victoria, lo que convierte esta cita en una oportunidad para mostrar y vender productos en un entorno familiar y con gran afluencia de público.

El evento reforzará también su vertiente social con una recogida de productos de higiene personal y alimentos no perecederos, que serán entregados a los centros de Cáritas y a la Comisión de Caridad de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. De este modo, el Belén Viviente vuelve a unir evangelización y compromiso con las familias más vulnerables.

El Belén Viviente Diocesano se ha consolidado como una de las actividades más esperadas del Adviento en Málaga, organizada por la Diócesis de Málaga, la Casa Diocesana Málaga, Fundación Victoria, ORP y Arquitectura de Guardia. El pasado año, más de 4.200 personas visitaron esta iniciativa que integra arte, educación y fe gracias al trabajo conjunto de toda la comunidad educativa diocesana, y que este año da un paso más ampliando horarios, sumando centros participantes y reforzando su dimensión solidaria.