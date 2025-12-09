Alquiler en Málaga: cómo será Casa 47, el nuevo "Idealista" 100% público con precios asequibles

El Gobierno da luz verde este martes a la reconversión de SEPES en Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que pretende poner a disposición de la ciudadanía hasta 100.000 inmuebles asequibles en el medio plazo. Una medida que busca dar solución a la crisis de la vivienda que afronta el país.

Casa 47 funcionará como una especie de "Idealista" 100% público y ofrecerá alquileres asequibles con contratos de hasta 75 años. El primer contrato tendrá una duración de 14 años y, a partir de ahí, se contemplan prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso".

Entre las principales novedades, el Gobierno lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que Casa 47 ofrecerá como alquiler asequible. Además, se han introducido mecanismos legales para que todo lo que se construya con recursos públicos a través de la Entidad Estatal de Vivienda sea público de manera permanente y no se pueda privatizar.

¿De dónde saldrán las viviendas?

La cartera de Casa 47 se nutrirá de construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior.

También se sumarán las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb que se están incorporando. Hasta la fecha, 40.000 viviendas son propiedad de la Sareb y, en Málaga, serían un total de 984.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez / Alberto Ortega - Europa Press

Durante su intervención, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que ya se habían desbloqueado "obras de urbanización con un alto impacto" en ciudades como Sevilla o Ibiza, mientras que en Málaga y Madrid aún están pendientes de aprobación municipal.

¿Cuánto se pagará de alquiler?

El Gobierno ha establecido un mecanismo por el que el precio del alquiler no se fijará en función de lo que ha costado construir la vivienda, sino de lo que la ciudadanía puede pagar. El objetivo es que nadie destine más del 30% de su salario a la renta del alquiler.

Con Casa 47, en Málaga los precios bajarían un 38%, y se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%, por lo que un alquiler supondría entre 680 y 690 euros.

Por otro lado, en territorios donde no exista tensión en los precios, se establecerán otros factores correctores, como topar el precio de la vivienda para que no se supere el coste actual del alquiler.

Requisitos

El objetivo es llegar al 60% de la población. Las ofertas van dirigidas a quienes cobran rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): es decir, entre 1.200 y 4.500 euros mensuales.

Según apuntan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las ofertas se dirigirán “al conjunto de la clase media y trabajadora”.

Portal online y número de pisos disponibles

El portal online de Casa 47, donde se podrán consultar todas las promociones disponibles, empezará a funcionar a principios de 2026.

En esa web se podrán consultar las promociones disponibles, así como los requisitos concretos de cada una. Además, la plataforma permitirá formalizar las solicitudes de vivienda.

Fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que en 2026 habrá al menos 13.000 pisos publicados en el portal. De cara a simplificar el proceso de gestión y adjudicación de viviendas, en 2026 se habilitará este portal online con toda la información de las promociones y la posibilidad de realizar la solicitud directamente a través de la plataforma.