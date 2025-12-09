Co-irrupciones

La corrupción sigue llenando los titulares sin ser noticia o nada nuevo. Siempre hay casos desconocidos de nombres muy conocidos, cosas que se saben desde hace tiempo pero que se guardan para un mejor momento, y que van saliendo a la luz adecuadamente. Justo antes de unas elecciones o para precipitarlas cuando el tirón de la manta se acelera y descubre cada vez más cuerpos sobre la cama donde tantos se montan su fiesta a coste de otros. La corrupción, la desidia, la mala gestión y las malas decisiones políticas invaden el territorio a nivel nacional y local. Uno se pregunta, tras tantos años soportando tanto escándalo, por qué no escandalizan los numerosos casos.

Porque la indignación dura poco, muy poco, y está polarizada, parece que en vez de preocupar el problema en sí, la corrupción del adversario no fuera más que otra arma política, de políticos y votantes y casi se alegraran unos cuando a los otros se les pilla en algo mientras relativizan el tamaño de su carro de helados, pero tienen también de los mismos sinsabores. También cabe preguntarse cómo es posible que se cambie de gobierno, de partido, y el partido de nombres y pase una y otra vez exactamente lo mismo.

¿Acaso se cuelan tan fácilmente los corruptos en el sistema o es el sistema corrupto que los va corrompiendo? Qué es lo que siempre se mantiene, quién o quiénes, consiguen una y otra vez entrar en los despachos y manejar los hilos con los que se cose esa manta de la que de tanto en tanto se tira para avergonzar a los rostros nuevos que se encuentran debajo. Tal vez si fuéramos hacia la fuente del problema nos acercaríamos más a la solución que al siguiente titular.