El Colegio de Abogados reclama pensiones "dignas" para los mutualistas; ¿cuántos afectados hay en Málaga?

El Colegio de Abogados de Málaga ha puesto en marcha una campaña denominada "Cuestión de Justicia" para transmitir a a la sociedad y a los poderes públicos la "situación de vulnerabilidad" en la que, según comenta, se encuentran miles de abogados mutualistas en España y la "urgente" necesidad de una reforma legislativa que garantice "pensiones y prestaciones adecuadas" tras toda una vida de ejercicio profesional. El Colegio afirma que hay más de 67.000 abogados mutualistas a nivel nacional se ven hoy afectados por un sistema de previsión social que, en la práctica, "no asegura unas prestaciones dignas, tal y como exigen los principios constitucionales de protección social".

De este volumen de letrados, más de 12.600 se encuentran en Andalucía y 2.531 en la provincia de Málaga.

"Las pensiones resultantes no son revalorizables y se encuentran incluso por debajo de las pensiones no contributivas, lo que obliga a muchos profesionales a prolongar su actividad laboral más allá de los 70 años", lamentan

"Después de toda una vida de trabajo y aportaciones, no es aceptable que miles de abogados afronten su jubilación en condiciones incompatibles con una vida digna. Esta no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de justicia social y de seguridad jurídica", han explicado est lunes la diputada primera (Mutualidades) de la junta degobierno de Abogados de Málaga, Rosa Bocanegra, y la presidenta de la Comisión de estudio de Previsión Social del mismo, Inmaculada Damián.

Según el Colegio de Abogados de Málaga, esta situación tiene su origen en la evolución normativa del sistema de mutualidades alternativas. Las mutualidades tuvieron sus comienzos como un sistema de previsión social obligatorio para los abogados y sustitutivo a la Seguridad Social, aunque posteriormente ese sistema de previsión dejó de ser obligatorio para ofrecerse como alternativo.

Finalmente, se convirtió en un sistema alternativo de capitalizacion individual que dejó de garantizar niveles mínimos de protección equivalentes a la jubilacion y otras prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Desigualdad profesional

"Las consecuencias van más allá de la jubilación. Los abogados mutualistas carecen de una cobertura equiparable a la del sistema público en ámbitos esenciales como la incapacidad temporal o permanente, viudedad, orfandad, maternidad o paternidad, lo que genera una clara desigualdad respecto a otros colectivos profesionales y trabajadores autónomos", señalan los abogados.

La campaña "Cuestión de Justicia" plantea como demandas fundamentales la aprobación urgente de una reforma legislativa que garantice "pensiones dignas" en línea con los artículos 41 y 50 de la Constitución Española o el establecimiento de una pasarela "voluntaria y justa" al RETA, con cómputo de los años cotizados en la mutualidad y sin pérdida de derechos económicos. También se reclama lLa garantía de una cobertura completa en todas las prestaciones esenciales, equiparable a la del sistema público de Seguridad Social.

Desde la campaña se subraya que esta problemática no es "ni lejana ni teórica", sino que afecta directamente a miles de profesionales que han contribuido durante más de 35 ó 40 años a un sistema de previsión social reconocido legalmente y supervisado por las administraciones públicas.

La sede del Colegio de Abogados de Málaga. / L. O.

Por unas pensiones dignas para los abogados

La campaña, que puede conocerse más de cerca pinchando en el siguiente enlace, pretende visibilizar una realidad estructural, promover un debate "riguroso y constructivo" y favorecer un consenso parlamentario que permita corregir las disfunciones del actual sistema de mutualidades alternativas, evitando que decenas de miles de profesionales queden al margen de la protección social que consagra el ordenamiento jurídico.

"Después de toda una vida de trabajo, merecemos una pensión digna. No hablamos solo de dinero, es una cuestión de justicia", concluyen.