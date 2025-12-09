La cooperativa malagueña de logística Setransfar supera ya los 100 socios con el apoyo de la Junta

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este martes en Málaga la sede de la cooperativa Setransfar, especializada en soluciones logísticas y transporte de productos farmacéuticos por carretera en Andalucía. Blanco ha afirmado que la compañía es "puntera" y “ejemplo de las ventajas del modelo empresarial de las cooperativas”. Setransfar, situada en el parque comercial de Trévenez, cuenta con más de 100 socios, 3.000 metros cuadrados de superficie logística y una flota que supera los 130 vehículos.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha respaldado la actividad de Setransfar con 153.000 euros en ayudas desde 2021. Entre los programas en los que ha participado la empresa, el de Apoyo a la promoción y desarrollo de la Economía Social para el Empleo ha favorecido la incorporación de 33 socios a la cooperativa. Además, ha sido beneficiario del programa de Modernización digital y mejora de la competitividad.

Blanco ha subrayado la contribución que realiza Setransfar, con veinte años de trayectoria, al sector de la logística en un momento en el que las asociaciones profesionales advierten de que "acumulan miles de puestos vacantes sin cubrir" por falta de candidatos. "Es un motivo más para reconocer la labor de esta empresa, que tiene un funcionamiento ejemplar, y de mostrar todo lo que el cooperativismo puede aportar", ha manifestado.

Papel de las cooperativas

Entre las virtudes de las cooperativas la consejera ha citado "colocar a la persona en el centro de la actividad, por encima del beneficio", la capacidad de las entidades de la Economía Social para superar las crisis económicas y la "cohesión territorial" que aporta al asentar población a los municipios en los que operan.

La consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en la sede de la empresa malagueña Setransfar. / L. O. / LMA

La consejera ha resaltado al importancia de que la sociedad, en su conjunto, conozca que el cooperativismo es una opción a la hora de acceder al mercado laboral. En ese sentido, ha mencionado la labor de la Red de Cátedras en Economía Social, impulsada por la Consejería en colaboración directa con las diez universidades públicas andaluzas. Esta iniciativa busca "explicar a los más jóvenes qué significa este modelo de hacer empresa, para que lo adopten y lo tengan en su radar profesional" cuando inicien sus trayectorias profesionales.