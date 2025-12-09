«Nos hemos acostumbrado a ver a personas sin hogar en las calles»

El Comedor Santo Domingo, que lleva más de 40 años ayudando a las personas más vulnerables de Málaga, se enfrenta a una situación cada vez más desafiante. Con el paso del tiempo, el número de personas que necesitan su apoyo no ha hecho más que crecer, y en el último año, la entidad ha atendido a más de 2.000 personas. A pesar de los esfuerzos de su equipo y los recursos proporcionados por socios y donaciones, la crisis de la vivienda, la pobreza y la exclusión social siguen afectando a un número cada vez mayor de personas.

Voluntario del Comedor Santo Domingo. | C.S

El Comedor Santo Domingo es mucho más que un simple lugar donde se distribuye comida. A lo largo de los años, ha ido adaptándose para ofrecer una atención integral a las personas en situación de riesgo o exclusión social: «Estas personas acuden a nuestros diferentes programas, no solo al comedor, sino también a otros programas como el de intervención psicosocial y ayudas económicas», explica Damián Lampérez, director de la entidad.

Cada día, alrededor de 120 personas se acercan al comedor para recibir desayuno, almuerzo y cena. La mayoría de los usuarios son personas sin hogar, pero también se encuentran familias con hijos y personas que atraviesan situaciones temporales de vulnerabilidad. «Es cierto que el 90% de las personas que atendemos son sin hogar, pero también ayudamos a familias y personas en situaciones transitorias», añade Damián.

Uno de los problemas más profundos que enfrenta la sociedad malagueña es la creciente normalización de la presencia de personas sin hogar en las calles. A pesar de los esfuerzos para mejorar la situación, la invisibilidad de este problema sigue siendo una realidad palpable: «Nos hemos acostumbrado a ver a las personas sin hogar», comenta Damián, reflexionando sobre la actitud de los ciudadanos.

«A veces, he estado hablando con personas sin hogar y he visto cómo algunos las miran, pero otros simplemente pasan de largo. Es una situación que, lamentablemente, se ha vuelto parte del paisaje urbano, y esto es algo que debemos cambiar. La indiferencia no puede ser la respuesta».

Durante la Navidad, el Comedor Santo Domingo se esmera en ofrecer algo más que una simple comida. La Nochebuena es especialmente significativa, ya que es la única noche del año en la que se sirven cenas dentro del comedor. «Es un esfuerzo muy grande, tanto del personal como de los voluntarios, pero entendemos que ese día es especial. Queremos que las personas que acuden a nosotros puedan cenar de la misma manera que lo hacemos en nuestras casas», comenta Damián. Además, se organiza una campaña de regalos de Reyes para los niños de familias que acuden al comedor».

Más apoyo

El comedor, como muchas otras entidades sociales, depende en gran medida de la colaboración de la comunidad. En un momento en que las necesidades son cada vez mayores, Damián hace un llamamiento a los malagueños para que se sumen al esfuerzo de ayudar. «Necesitamos más socios que nos apoyen de manera regular. Las aportaciones pueden ser pequeñas, desde 5 o 10 euros, lo importante es que sean periódicas», explica.

«El 40% de nuestros ingresos provienen de los socios, y ese apoyo es fundamental para mantener la estabilidad del comedor. Si esa cifra disminuye, nos volvemos más dependientes de subvenciones y donaciones puntuales, que son inestables y cambian de año en año».

A pesar de las dificultades, el comedor sigue contando con el respaldo de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Sin embargo, la magnitud del problema hace que la colaboración del sector privado y de los ciudadanos sea esencial. El Comedor Santo Domingo sigue siendo un faro de esperanza para miles de malagueños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.