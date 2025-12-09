Accidente
Herido un hombre de 58 años por un accidente de tráfico en Coín
El suceso, ocurrido sobre las 04.00 horas en la A-355, obligó a los servicios de emergencia a rescatar al conductor del turismo siniestrado
Un hombre de 58 años ha sido evacuado al Hospital Clínico tras un accidente de tráfico en la localidad de Coín.
El suceso tuvo lugar sobre las 04.00 horas, en el kilómetro 4 de la A-355, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía.
Rescate
Se dió aviso al 112 de que un turismo siniestrado se encontraba en la vía con un ocupante dentro. El varón tuvo que ser rescatado del vehículo por la dotación de Coín del CPB, para posteriormente ser trasladado al centro sanitario.
Aún se desconocen las causas del accidente.
