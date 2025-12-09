Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre de 58 años por un accidente de tráfico en Coín

El suceso, ocurrido sobre las 04.00 horas en la A-355, obligó a los servicios de emergencia a rescatar al conductor del turismo siniestrado

Herido un hombre de 58 años por un accidente de tráfico en Coín / La Opinión

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un hombre de 58 años ha sido evacuado al Hospital Clínico tras un accidente de tráfico en la localidad de Coín.

El suceso tuvo lugar sobre las 04.00 horas, en el kilómetro 4 de la A-355, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía.

Rescate

Se dió aviso al 112 de que un turismo siniestrado se encontraba en la vía con un ocupante dentro. El varón tuvo que ser rescatado del vehículo por la dotación de Coín del CPB, para posteriormente ser trasladado al centro sanitario.

Aún se desconocen las causas del accidente.

