Los médicos de Málaga inician una huelga de cuatro días contra el Estatuto Marco: “Hemos llegado al límite”

Los médicos de Málaga y de toda España han comenzado este martes una huelga nacional de cuatro días para demostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario— elaborado por el Ministerio de Sanidad. La jornada de paro ha arrancado en la provincia con una concentración en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y una manifestación hasta la Facultad de Medicina, a la que han acudido cerca de un millar de facultativos.

Al grito de “No es vocación, es explotación”, “Mónica escucha, los médicos están en lucha” y “No a las guardias de 24 horas”, médicos de todas las generaciones, incluidos estudiantes, han marchado este mediodía entre silbatos, consignas y pancartas que reflejan el enfado y el hartazgo del colectivo médico, que no está dispuesto a aceptar la propuesta del Ministerio. Se trata de la tercera convocatoria de huelga en menos de un año por este motivo.

Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el seguimiento de esta primera jornada de paro ha sido del 75% en toda la provincia. En concreto, entre un 70% y 90% en atención hospitalaria y un 65% en atención primaria. Por su parte, la Consejería de Sanidad ha rebajado la cifra a 32,33%.

Concentración contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión médica. / Gregorio Marrero

No obstante, desde el SMM han denunciado que los servicios mínimos han sido “abusivos” y superiores a los que se fija en un día festivo. Antonio Martín, presidente del SMM, ha acusado a la Junta de Andalucía de haberles “esquirolado” y de haber triplicado e incluso cuadriplicado los servicios mínimos. Ha puesto el ejemplo del Hospital Clínico, donde durante este puente no ha habido ningún especialista de neumología, pero hoy, en cambio, “hay tres de mínimos, fíjese la ironía”.

"Maltrato" del Ministerio

A pesar de ello, ha defendido el “alto seguimiento” de esta primera jornada de paro de cuatro días —que se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre—, a la que se han visto “obligados” a recurrir ante “la actitud y el maltrato por parte del Ministerio y propiamente de la ministra”. El colectivo denuncia que la última propuesta de borrador “sigue siendo insuficiente” y no recoge sus principales reivindicaciones.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que ha encabezado también la marcha, junto a otros miembros de la Junta Directiva, ha subrayado que esta huelga no es por un motivo “ni salarial ni corporativista”, sino que están “luchando por la dignificación de la profesión médica".

Reivinidicaciones del colectivo

Su principal reivindicación es la creación de un Estatuto Propio, que reconozca las particularidades de la profesión médica, así como, una mesa de negociación propia, donde sus demandas no queden diluidas entre colectivos con realidades y problemáticas diferentes.

Una de las medidas que más polémica ha generado es la intención del Ministerio de incluir a todos los sanitarios en el grupo A1, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. Por ello, reclaman una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad, con la creación de la categoría A+. “Es una vergüenza lo que ha hecho y lo que está haciendo este Ministerio con nosotros”, ha remarcado el presidente del SMM.

Guardias maratonianas

Otro de los puntos más conflictivos es la regulación de las guardias. Exigen acabar con las guardias “maratonianas” de 24 horas, que sean consideradas como actividad extraordinaria —puesto que actualmente se retribuyen por debajo de la jornada ordinaria—, que computen para la jubilación y se regulen los descansos. Asimismo, reclaman una jornada semanal de 35 horas, ya que a día de hoy pueden llegar a realizar jornadas semanas de hasta 60 o 70 horas.

“No es lo mismo un pediatra que vea un niño a las 8 o 9 de la mañana, que lo vea a las 12 o a las 3 de la mañana. El cirujano, exactamente igual”, ha explicado Navarro, que ha recalcado que “la vocación no es suficiente para mantener esta calidad asistencial” y que es necesario tomar medidas para retener el talento e impedir que se marchen de Málaga y de Andalucía.

“Con este Estatuto Marco no hay una estructuración de la sanidad coherente y eso repercute en la calidad asistencial que estamos nosotros pretendiendo”, ha continuado el presidente del Colegio de Médicos, que ha recordado que el borrador de Sanidad tampoco contempla el problema de las agresiones. “La sociedad tiene que saber que no es una huelga contra ellos sino una huelga por ellos para que tengan una asistencia sanitaria como ellos se merecen”, ha añadido.

Manifestación desde el Clínico

Además de la jornada de paro, el SMM había convocado a las 11.30 horas una concentración frente al patio azul del Hospital Clínico, a la que se han ido sumando decenas de batas blancas. Alrededor de las 11.50 horas han comenzado a marchar pacífica y ordenadamente hasta la Facultad de Medicina donde se ha leído un manifiesto.

“Hemos llegado al límite de nuestra capacidad de aguante”, ha asegurado Ana Duarte, secretaria general del SMM, que ha acusado a la ministra, Mónica García, de “intentar confundir a la población” y de querer “mantener la esclavitud de los facultativos con jornadas abusivas entre otros perjuicios”.

Testimonios

Alma Ruiz, médico de familia en un centro rural, es una de las cientos de profesionales que han secundado el paro y que ha acudido a la concentración para reclamar un estatuto propio para la profesión. “No es una huelga política, no somos clasistas, es una huelga por derechos laborales”, ha destacado la profesional, que ha remarcado que “ningún otro sector en España tiene unas condiciones como las nuestras”.

“Tenemos guardias de 24 horas que no se hacen en ningún otro trabajo, porque nunca se permite a un trabajador estar tantas horas trabajando seguida y, además, son horas que no computan para la jubilación, pero sí tributan”, ha señalado también Blanca Vera, médica especialista en Cirugía Vascular.