Málaga actualiza su catálogo patrimonial: 18 edificios ganan protección

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la actualización del catálogo de edificios protegidos del Plan General de Urbanismo de 2011, con el objetivo de reforzar la protección de bienes y espacios de valor arquitectónico y patrimonial en la ciudad. Esta revisión se ha realizado conforme a los criterios técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y a propuestas procedentes de entidades del ámbito cultural.

En total, 19 inmuebles han sido objeto de revisión y, de ellos, 18 se protegen de forma expresa al considerarse que cuentan con valores patrimoniales relevantes, pueden ser objeto próximamente de rehabilitación, renovación o nuevos usos que afecten a su conservación, o bien, ya han sido incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) y debían incorporarse o actualizarse en el catálogo municipal.

Dónde se ubican los edificios protegidos y qué grado se les asigna

La mayoría de los inmuebles se encuentran en el Centro y en la denominada Zona A del catálogo, que corresponde al ámbito El Limonar – La Malagueta.

De los 18 inmuebles protegidos específicamente, 15 carecían hasta ahora de cualquier tipo de protección, por lo que esta modificación del catálogo supone su incorporación completa, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado. Sobre cuatro de ellos se prevé, además, la ejecución de equipamientos mediante su recuperación.

El antiguo cuartel de Capuchinos gana protección. / J. L.

Los edificios incluidos en esta primera revisión del Catálogo de Edificios Protegidos del municipio de Málaga son:

Edificio Fiat Lux – Sin protección anterior. Se le asigna Grado II .

– Sin protección anterior. Se le asigna . Calle Wad Ras, 2 – Edificio Chimenea Fiat Lux.

Edificio Chimenea Fiat Lux. Plaza de Capuchinos, 3 – Cuartel de Capuchinos .

. Subida a La Coracha, 1 – Sin protección anterior. Se propone Grado II.

Subida a La Coracha, 2 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Paseo de Reding, 15 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Paseo de Reding, 17-19 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Paseo de Sancha, 13 – Escuela de Turismo – Sin protección anterior. Se propone Grado I .

Escuela de Turismo – Sin protección anterior. Se propone . Calle Maestranza 6 – Edificio Sevillana – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Calle Monte Sancha, 20 – Sin protección anterior. Se propone Grado I .

– Sin protección anterior. Se propone . Pintor Joaquín Sorolla, 40 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Pintor Joaquín Sorolla, 42 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Calle Eugenio Sellés – 'Villa Luisa' – Se actualiza la ficha manteniendo la protección de Grado I .

– Se actualiza la ficha manteniendo la protección de . Avenida Ortega y Gasset, 20 – Antigua Prisión Provincial – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Avenida Los Guindos, 48 – Centro Cívico Provincial 'La Térmica' – Sin protección anterior. Se propone Grado I .

– Sin protección anterior. Se propone . Calle Torremolinos 19-21 – Se modifica la ficha pasando de Grado I a Grado II .

– Se modifica la ficha pasando de a . Camino Santa Águeda – Antigua Estación de Ferrocarril – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Paseo Marítimo Ciudad de Melilla 23 – Edificio Melilla 31 – Sin protección anterior. Se propone Grado II .

– Sin protección anterior. Se propone . Lagar Pro de Arriba – Sin protección anterior. Se propone Grado II.

Un edificio sale del catálogo por haber sido demolido

Entre las fichas revisadas hay un caso singular: el edificio de la calle Hoyo de Esparteros 10 – Plaza Arriola 12: contaba con protección de Grado I, pero se deja sin efecto la ficha, ya que el edificio fue demolido tras declararse en ruina en 1984. Al no mantenerse los valores patrimoniales que justificaron en su día la protección, se elimina del catálogo del PEPRI Centro.

Cambios en el PGOU: definición de la protección Grado II y patrimonio arqueológico

La actualización del catálogo incluye también una modificación normativa del PGOU vigente para precisar mejor el alcance de la protección y las actuaciones permitidas. En concreto:

Se modifica el artículo 12.3.2 “Niveles de Protección” , ajustando la definición de la “Protección Arquitectónica Grado II” .

, ajustando la . Se modifica el apartado 2 del artículo 12.3.10, relativo a las actuaciones máximas permitidas sobre inmuebles protegidos, con el fin de promover y salvaguardar el patrimonio con mayor concreción.

Además, se incorporan dos nuevos apartados al artículo 14.1.16 de la normativa del Suelo No Urbanizable (SNU), en relación con el artículo 10.2.15 sobre Patrimonio Arqueológico Emergente, para preservar:

Elementos de interés.

Edificaciones con valores patrimoniales históricos y etnológicos.

Suspensión cautelar de licencias durante un año

La aprobación inicial de esta modificación del Plan General, conforme al artículo 78.2 de la LISTA y al artículo 103 de su Reglamento General, conlleva la suspensión cautelar de licencias, aprobaciones y autorizaciones sobre los inmuebles afectados.

Esto implica que, desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las nuevas licencias o autorizaciones deberán adaptarse a los grados de protección propuestos y será de aplicación directa y cautelar la nueva redacción de los artículos que se modifican.

El plazo de suspensión será de un año, periodo durante el cual se asegura el mantenimiento y la protección de los inmuebles con valor patrimonial mientras se culmina la tramitación de la modificación del PGOU.