Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBEBaños del CarmenPisosSanto DomingoCalle LariosAccidenteMálaga-ZaragozaAcoso sexualJorge MartínezParque
instagramlinkedin

Elección

Málaga empieza la carrera por ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea: el miércoles presenta su candidatura

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lidera la presentación de la candidatura de la ciudad andaluza como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, este miércoles en Bruselas.

Vistas de Málaga

Vistas de Málaga / Álex Zea

La Opinión

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viaja este martes a Bruselas para presentar este miércoles, junto a las administraciones estatal y autonómica, la candidatura de la ciudad como sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA).

La presentación tendrá lugar el miércoles, día 10, y en la misma intervendrán también el embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso; el promotor de la candidatura, el excomisario de Economía y exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Cabe recordar que el Gobierno de España, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, presentó el 27 de noviembre la candidatura de Málaga para albergar la EUCA.

¿Cómo se elige la sede de la Autoridad Aduanera?

La creación de una autoridad aduanera europea está contemplada entre las medidas incluidas en un paquete legislativo presentado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2023 para mejorar la gobernanza de la Unión Aduanera y servir como motor e impulso de las reformas contempladas.

La sede de la EUCA se decidirá en votación por los colegisladores (Consejo y Parlamento europeos) de acuerdo con un procedimiento de selección tasado y transparente basado en los criterios fijados en una convocatoria pública aprobada el 16 de octubre, que toman en consideración aspectos como las oficinas destinadas a la sede, la conectividad digital y comunicaciones del municipio, su oferta hotelera y el ecosistema empresarial y educativo del entorno, entre otros aspectos, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

Además de Málaga, han presentado candidatura otras ocho ciudades: Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

TEMAS

  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  4. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  5. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  6. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  7. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  8. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

El PSOE de Andalucía acelera para poner una gestora en Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual

El PSOE de Andalucía acelera para poner una gestora en Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual

El futuro del parking subterráneo de los Baños del Carmen, a la espera de saber si el metro va o no al Palo

El futuro del parking subterráneo de los Baños del Carmen, a la espera de saber si el metro va o no al Palo

En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes

En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes

La cooperativa malagueña de logística Setransfar supera ya los 100 socios con el apoyo de la Junta

La cooperativa malagueña de logística Setransfar supera ya los 100 socios con el apoyo de la Junta

Málaga espera recaudar 18 millones de euros en multas a quien se salte la ZBE

Málaga espera recaudar 18 millones de euros en multas a quien se salte la ZBE

La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo

La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo

Málaga empieza la carrera por ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea: el miércoles presenta su candidatura

Málaga empieza la carrera por ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea: el miércoles presenta su candidatura

Alquiler en Málaga: cómo será Casa 47, el nuevo "Idealista" 100% público con precios asequibles

Alquiler en Málaga: cómo será Casa 47, el nuevo "Idealista" 100% público con precios asequibles
Tracking Pixel Contents