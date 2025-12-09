En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes

Los pisos de tres habitaciones son los que menos tiempo duran en el mercado de vivienda en Málaga capital, con un 49% de los mismos que se venden en menos de un mes, según un estudio publicado por el portal Idealista. Esta tasa la sitúa, entre las grandes plazas inmobiliarias del país, como la ciudad donde esta tipología de casas se comercializa de forma más acelerada. Los datos corresonden al tercer trimestre del año.

Del mismo modo, el 40% de los apartamentos de dos dormitorios a la venta en Málaga salieron del mercado en menos de un mes durante ese tiempo, mientras que entre los de cuatro o más habitaciones el porcentaje se redujo al 31%.

Los pisos de tres dormitorios en los grandes mercados

Entre los grandes mercados, y tras el 49% de las viviendas de tres dormitorios que se vendieron en menos de un mes en Málaga, aparecen Madrid (47%), Bilbao (46%), Barcelona (43%) y Sevilla (42%). En Palma y Alicante, fue el 37%, mientras San Sebastián se quedó en el 36%.

Por encima de todas estas plazas de mayor peso inmobiliario se sitúa Pamplona, donde el 57% de las viviendas de tres habitaciones se vendieron en apenas un mes. En el lado contrario, Lugo ocupa la última posición con el 12%.

Cuánto tiempo están en el mercado los apartamentos de dos habitaciones

San Sebastián es el gran mercado en el que los pisos de dos dormitorios se vendieron más rápido, ya que el 49% de los inmuebles de estas características que se dieron de baja de la plataforma por haberse vendido se adquirieron en menos de un mes.

En Madrid, esa tasa se situó en el 46%, mientras que en Sevilla se queda en el 44% y en Barcelona en el 41%. En Málaga, por su parte, las vendidas en menos de tres días alcanzan al 40% de las que se anunciaron, mientras que en Alicante (35%), Bilbao (33%) y Palma (29%) se quedan por debajo. Jaén, con el 69%, es la que tiene una mayor tasa, mientras Segovia, con un 8%, es la que menos.

Los pisos de un dormitorio vuelan en las grandes ciudades

De entre los pisos de un dormitorio que se vendieron en Sevilla, el 45% se vendió en menos de 30 días, el porcentaje más elevado de entre las grandes ciudades. Le siguen, con un 40%, las ciudades de Barcelona y Madrid, con un 34% está Alicante.

Con un 31%, Palma, y con un 23%, San Sebastián. Bilbao es el gran mercado con una menos tasa, solo el 19%. Pamplona, con un 69% de los pisos de una habitación vendidos en menos de un mes, es la ciudad con mayor incidencia en esta tipología, mientras en Ceuta, Albacete, Ourense, Ávila y Huesca ninguna de las viviendas de este segmento se vendió en menos de un mes.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

En Alicante, San Sebastián o Palma, lo que más rápido se vende son los estudios

Los estudios, según Idealista, son el producto que menos tarda en venderse en algunos grandes mercados. Alicante es la que registró una mayor tasa de ventas en menos de un mes, con un 54% del total. A continuación se sitúa San Sebastián con un 50%, mientras que en más abajo se encuentran Palma (48%), Madrid (46%) y Bilbao (40%).

Por debajo de esta cifra están las ciudades de Sevilla (35%), Barcelona (33%) y Málaga (26%). Huelva, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Vitoria, Zaragoza y Huesca son los mercados más activos para los estudios, ya que el 100% de los que se vendieron lo hizo en menos de un mes. En el lado opuesto, están hasta 15 capitales donde ningún estudio se vendió en menos de un mes y otras nueve en las que directamente no se vendió ningún estudio, posiblemente debido a la falta de oferta y demanda por estos productos en ellas.

Los pisos grandes, de cuatro o más dormitorios, los que más tardan en cerrar la venta

Los pisos de mayor tamaño, al igual que los estudios, tienen unos tiempos de comercialización más elevados que otras tipologías. En Madrid, el 36% de los pisos de cuatro o más habitaciones encontraron comprador en menos de un mes, tres puntos más que en la ciudad de Sevilla (33%). Con un 31% está Málaga, seguida por Barcelona (30%), Palma (28%), Alicante (26%), San Sebastián (24%) y Bilbao (18%). Huesca y Soria (67% en ambos casos) lideran el ranking.